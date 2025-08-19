KAKAV SPISAK SRBIJE! Evo koga je Dragan Stojković Piksi pozvao na meč protiv Engleske

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković saopštio je danas širi spisak igrača za mečeve protiv Letonije i Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

FOTO: EPA

Fudbaleri Srbije će 6. septembra gostovati selekciji Letonije, a tri dana kasnije dočekaće Englesku na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

Na spisku se ponovo nalaze Filip Kostić i Vanja Milinković-Savić, dok je debitant mladi fudbaler Partizana Ognjen Ugrešić.

Na spisku nema golmana Predraga Rajkovića, koji se oporavlja od operacije.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Đorđe Petrović, Vanja Milinković-Savić, Veljko Ilić, Dragan Rosić.

Odbrana: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Strahinja Eraković, Srđan Babić, Miloš Veljković, Nemanja Stojić, Jan Karlo Simić, Aleksa Terzić, Kosta Nedeljković.

Sredina terena: Saša Lukić, Nemanja Maksimović, Andrija Živković, Lazar Samardžić, Filip Kostić, Stefan Mitrović, Veljko Birmančević, Ivan Ilić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Katai, Uroš Račić, Ognjen Ugrešić.

Napad: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović, Nikola Štulić.

Fudbaleri Srbije okupiće se 1. septembra u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

Fudbaleri Srbije se nalaze u grupi K kvalifikacija za SP 2026. sa selekcijama Engleske, Albanije, Letonije i Andore.

Prvo mesto na tabeli drži Engleska sa devet bodova, Albanija ima pet, Srbija i Letonija su sakupili po četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)