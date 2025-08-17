"DVA DANA POTISKUJEMO TUŽNE MISLI..." Srđan Blagojević, trener Partizana, pred novi izazov crno-belih: Niko ih nije pobedio na svom terenu!

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je da njegove izabranike ne očekuje laka utakmica jer IMT ima osam kvalitetnih stranaca i nema poraz u gostima ove sezone.

Partizan u ponedeljak od 19 časova u meču 5. kola Superlige Srbije dočekuje IMT, četiri dana posle eliminacije iz kvalifikacija za Ligu konferencija.



"Edinburg je iza nas i tužan kraj posle te utakmice. Ono što smo pokušali u ova dva dana je da potisnemo iz misli tu utakmicu. To je podstrek za ono ispred nas, a to su iskušenja u domaćim takmičenjima. Imamo iza sebe jako zahtevnu utakmicu, posle 120 minuta sa igračem manje, što predstavlja novi pritisak na svežinu ovih mladih igrača. Ono što me raduje, je pozitivan eho posle utakmice. Moram da naglasim i posle pobede Partizana, bez obzira na eliminaciju, odajem priznanje za način na koji smo se borili i reprezentovali grb Partizana i srpski fudbal u Škotskoj. To je ono što će nas motivisati u nastavku takmičenja, što će nam dati novi elan", rekao je Blagojević na početku konferencije.



Partizan je na startu Superlige ostvario maksimalne tri pobede.



"Ispred nas je utakmica protiv IMT-a, oni su dobra ekipa. Podatak pokazuje da su u poslednje dve utakmice na strani pobedili u Novom Pazaru i igrali nerešeno, imaju četiri boda na strani. Poslednje dve su završene nerešeno. Svi ti podaci moraju da pozovu na oprez, IMT ima osam stranaca, od toga su došla četiri i to ne bilo kakva, nego iz Francuske, Belgije, Francuske i Rusije. To govori o ambicijama i željama da budu konkurentni u ovom prvenstvu. Ne očekuje nas laka utakmica i ne smemo da uđemo pod uticajem onoga što je bilo, već samo po uticaju onoga što je ispred nas. Da uđemo maksimano posvećeni, fokusiranii nadam se uz podršku navijača, koja bi trebalo da se nasloni na ono što sam pričao, taj pozitivan eho sa prethodnih utakmica", naveo je Blagojević.





"Moram da kažem da smo svi tužni, kao i navijači. Ali, u isto vreme i ponosni. Kad bih ja pričao da ta utakmica, sa takvim epilogom i takvim iskustvima, da nema uticaj, onda bih bio neozbiljan i smešan. Uticaj te utakmice stoji i naše je da to neutrališemo, da preusmerimo misli ka sledećim iskušenjima, a prvo je IMT", istakao je Blagojević.

