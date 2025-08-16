MITROVIĆ NI U LUDILU OVO NIJE MOGAO DA OČEKUJE: Srbinu se ovako nešto nikada u karijeri nije dogodilo
Simone Inzagi ne računa na srpskog golgetera, dolazak Darvina Nunjeza napravio je dodatan problem, a Mitar ima svoje zahteve kada je plata u pitanju, pa mnogi zaintersovani klubovi brzo odustanu od njega.
Delovalo je da će i Al Hilal raskinuti ugovor i isplatiti Mitroviću 25.000.000, ali je su se sada pojavile nove informacije.
Novinar Fahad Al Subai otkrio je kako bi Mitar mogao da ostane, ali da bi u tom slučaju bio u drugom planu i Al Hilal bi ga registrovao samo za mečeve tamošnje Lige šampiona.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Navodno je dobio i ultimatum od kluba koji ga je obavestio da postoji limit od deset stranaca i da on nije u planu da bude među njima.
Sada se čeka reakcija Mitrovića koji može da prihvati nove, ne toliko dobre uslove, ili da traži raskid ugovora. Jedno je sigurno - Srbin ovo nije mogao da očekuje ni u ludilu i sa ovako nečim se suočava prvi put u karijeri.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
(Kurir)
VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"
SRPSKI čuvar mreže će večeras upisati zvanični debi za Bornmut protiv Liverpula u meču koji otvara novu sezonu najjače lige sveta. Utakmica se igra na "Enfildu" i počinje od 21.00.
15. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)