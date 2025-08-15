KAKAV POČETAK PREMIJER LIGE! Liverpul se namučio protiv Bornmuta! Neverovatan "srpski derbi"
Liverpul je novu sezonu u Premijer ligi otvorio pobedom protiv Bornmuta 4:2.
Namučio se šampion Engleske na otvaranju nove sezone. Iako je imao prednost od 2:0, za pobedu je strepeo sve do završnice.
Prvo je Hugo Ekitike u 37. minutu domaćinu doneo prednost, da bi Kogi Gakpo u 49. uvećao prednost na 2:0.
Umalo se pokazalo da je 2:0 najopasniji rezultat. Antoan Semenjo je u 64. minutu smanjio prednost redsa, a potom u 76. minutu poravnao rezultat.
Strepeo je domaćin sve do 88. minuta kada je Federiko Kijeza vratio vođstvo domaćinu 3:2.
Konačnih 4:2 postavio je Mohamed Salah savladavši Đorđa Petrovića u zaustavnom vremenu.
VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"
SRPSKI čuvar mreže će večeras upisati zvanični debi za Bornmut protiv Liverpula u meču koji otvara novu sezonu najjače lige sveta. Utakmica se igra na "Enfildu" i počinje od 21.00.
