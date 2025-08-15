KAKAV POČETAK PREMIJER LIGE! Liverpul se namučio protiv Bornmuta! Neverovatan "srpski derbi"

Liverpul je novu sezonu u Premijer ligi otvorio pobedom protiv Bornmuta 4:2.

FOTO: Tanjug/AP

Namučio se šampion Engleske na otvaranju nove sezone. Iako je imao prednost od 2:0, za pobedu je strepeo sve do završnice.

Prvo je Hugo Ekitike u 37. minutu domaćinu doneo prednost, da bi Kogi Gakpo u 49. uvećao prednost na 2:0.

Umalo se pokazalo da je 2:0 najopasniji rezultat. Antoan Semenjo je u 64. minutu smanjio prednost redsa, a potom u 76. minutu poravnao rezultat.

Strepeo je domaćin sve do 88. minuta kada je Federiko Kijeza vratio vođstvo domaćinu 3:2.

Konačnih 4:2 postavio je Mohamed Salah savladavši Đorđa Petrovića u zaustavnom vremenu.

