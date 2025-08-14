DA LI "CRNO BELE BEBE" MOGU DO SENZACIJE? Fudbaleri Partizana na velikom ispitu u Škotskoj

Fudbaleri Partizana večeras gostuju ekipi Hibernijana u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

FOTO: M. Vukadinović

U prvom meču, koji je odigran pre nedelju dana u Beogradu, bilo je 2:0 za Hibernijan.

- Doputovali smo u Škotsku s namerom da napravimo bolji rezultat nego u Beogradu. Žao mi je što smo skoro 60 minuta prethodni meč igrali sa igračem manje, a pre toga u prvih pola sata se pokazalo da mlada ekipa ima adute protiv jake ekipe kao što je Hibernijan. Čak i sa igračem manje smo pokazali karakter, odlučnost, hrabrost, želju, volju, htenje i kvalitet da se suprotstavimo protivniku. Nažalost, taj nesrećni penal je prelomio taj meč. Došli smo ovde bez bele zastave, iako su nas mnogi već otpisali posle prve utakmice. Mnogi smatraju da smo već prežaljeni, ali nismo takvog stava, želimo da se nadmećemo i da pružimo svoj maksimum i da pokušamo da nadoknadimo minus iz prve utakmice - izjavio je trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević.

Trener Hibernijana Dejvid Grej rekao je da je njegov tim u potpunosti fokusiran za duel sa Partizanom.

- Ovo je fantastična utakmica kojoj se svi radujemo. Obezbedili smo sebi sjajnu priliku i svi igrači su željni da igraju i raduju se meču. Što se mene tiče, mi smo na poluvremenu dvomeča, ima još mnogo fudbala da se odigra - videli smo u prvoj utakmici koliko su bili agresivni i energični, čak i kada su ostali sa deset igrača. Znamo da nas čeka težak test, tako da moramo ući u meč kao da je 0:0 i napraviti plan kako da pobedimo i u ovoj utakmici - naveo je Grej.

Utakmica između Hibernijana i Partizana biće odigrana večeras od 21 čas na stadionu Ister roud u Edinburgu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“