KRISTIJAN BELIĆ NAPUŠTA AZ ALKMAR: Bivši fudbaler Partizan ide kod srpskog trenera
SRPSKI fudbaler Kristijan Belić se nakon odlaska iz Partizana u AZ Alkmar nije naigrao u Holandiji, pa je odlazak logičan izbor.
Borbeni vezista će karijeru nastaviti u Izraelu, u ekipi Makabija iz Tel Aviva u koji stiže kao pozajmljen igrač sa pravom otkupa.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Njega će u ovom klubu trenirati bivši trener Partizana i TSC-a Žarko Lazetić što može da mu ubrza proces adaptacije u novu sredinu. Takođe, u timu će ga sačekati i štoper Nemanja Stojić.
Podsetimo, Kristijan Belić je pre godinu i po dana napustio Partizan. Tada je prešao u AZ Alkmar u transferu teškom 4.000.000 evra. Za Holanđane je odigrao 39 utakmica.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Makabi u četvrtak igra revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Hamruna. Ekipa iz Tel Aviva je trijumfovala na Malti sa 2:1 i na dobrom je putu da prođe u plej-of.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
TUGA! Preminuo fudbaler iz Lajkovca kog je udario grom! Dragišino srce nije izdržalo
09. 08. 2025. u 11:30
TRAGEDIJA! Poginuo čuveni fudbaler, oglasila se i UEFA
09. 08. 2025. u 08:08
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima
NAJZANIMLjIVIJI meč četvrtog kola Superlige Srbije gledaćemo večeras na "Stadionu Rajko Mitić" gde će od 20 časova koplja ukrstiti Crvena zvezda i TSC.
09. 08. 2025. u 09:17
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)