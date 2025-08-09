KRISTIJAN BELIĆ NAPUŠTA AZ ALKMAR: Bivši fudbaler Partizan ide kod srpskog trenera

SRPSKI fudbaler Kristijan Belić se nakon odlaska iz Partizana u AZ Alkmar nije naigrao u Holandiji, pa je odlazak logičan izbor.

FOTO: FK Partizan

Borbeni vezista će karijeru nastaviti u Izraelu, u ekipi Makabija iz Tel Aviva u koji stiže kao pozajmljen igrač sa pravom otkupa.

AZ en Maccabi Tel Aviv hebben een akkoord bereikt over de transfer van Kristijan Belić. De Israëlische ploeg huurt de middenvelder, met daarbij de optie tot koop.https://t.co/aCSWMFLA8i — AZFanpage (@AZFanpage) August 9, 2025

Njega će u ovom klubu trenirati bivši trener Partizana i TSC-a Žarko Lazetić što može da mu ubrza proces adaptacije u novu sredinu. Takođe, u timu će ga sačekati i štoper Nemanja Stojić.

Podsetimo, Kristijan Belić je pre godinu i po dana napustio Partizan. Tada je prešao u AZ Alkmar u transferu teškom 4.000.000 evra. Za Holanđane je odigrao 39 utakmica.

Makabi u četvrtak igra revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Hamruna. Ekipa iz Tel Aviva je trijumfovala na Malti sa 2:1 i na dobrom je putu da prođe u plej-of.

