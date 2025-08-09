Fudbal

KRISTIJAN BELIĆ NAPUŠTA AZ ALKMAR: Bivši fudbaler Partizan ide kod srpskog trenera

Časlav Vuković

09. 08. 2025. u 16:15

SRPSKI fudbaler Kristijan Belić se nakon odlaska iz Partizana u AZ Alkmar nije naigrao u Holandiji, pa je odlazak logičan izbor.

FOTO: FK Partizan

Borbeni vezista će karijeru nastaviti u Izraelu, u ekipi Makabija iz Tel Aviva u koji stiže kao pozajmljen igrač sa pravom otkupa.

Njega će u ovom klubu trenirati bivši trener Partizana i TSC-a Žarko Lazetić što može da mu ubrza proces adaptacije u novu sredinu. Takođe, u timu će ga sačekati i štoper Nemanja Stojić.

Podsetimo, Kristijan Belić je pre godinu i po dana napustio Partizan. Tada je prešao u AZ Alkmar u transferu teškom 4.000.000 evra. Za Holanđane je odigrao 39 utakmica.

Makabi u četvrtak igra revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Hamruna. Ekipa iz Tel Aviva je trijumfovala na Malti sa 2:1 i na dobrom je putu da prođe u plej-of.

Fudbal
