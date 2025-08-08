"SVAKO SVAKOGA MOŽE DA ZAMENI": Vukan Savićević je ovako najavio gostovanje Vojvodine OFK Beogradu
Vezista Vojvodine Vukan Savićević smatra da je dvonedeljna pauza dodatni plus za ekipu pred nastavak sezone.
Fudbaleri „stare dame“ startovali su sa dve pobede u novom šampionatu, potom je derbi sa Crvenom zvezdom odložen, a ekipa Miroslava Tanjge je odigrala kontrolni meč sa Hajdukom iz Divoša u kom je slavila 3:2.
– Značiće nam dodatno ova pauza, pošto smo dobro startovali, da nismo uspeli da pobedimo Spartak, da nismo uzeli tri boda, bio bi to veliki minus. Ali, nakon što smo pobedili u Subotici, bili smo mirniji, odmorili smo i potpuno smo spremni za nastavak sezone – rekao je Savićević.
Savićević smatra da neigranje prvenstvene utakmice nije uticalo na formu, naprotiv.
– S obzirom na to kako smo radili, i šef struke Miroslav Tanjga je na sastanku rekao da je ponosan na nas i kako smo trenirali i verujem da ćemo biti u boljoj formi nego pre dve nedelje – ističe Savićević.
Iskusni vezista potom je otkrio koje su prednosti Vojvodine ove sezone.
– Prvo što nam pada na pamet je veliki roster, što imamo dovoljan broj igrača, da svako svakog može da zameni u bilo kom trenutku. Takođe, veliki plus je i hemija koja vlada među nama, od početka priprema do danas, tako da mislim da su te dve stvari u ovom momentu koje su naša prednost – zaključio je Savićević.
Utakmica OFK Beograd – Vojvodina na programu je u subotu u 21 čas uz direktan prenos na kanalu Arena premium 4.
