"SVAKO SVAKOGA MOŽE DA ZAMENI": Vukan Savićević je ovako najavio gostovanje Vojvodine OFK Beogradu

Vezista Vojvodine Vukan Savićević smatra da je dvonedeljna pauza dodatni plus za ekipu pred nastavak sezone.

FOTO: FK Vojvodina

Fudbaleri „stare dame“ startovali su sa dve pobede u novom šampionatu, potom je derbi sa Crvenom zvezdom odložen, a ekipa Miroslava Tanjge je odigrala kontrolni meč sa Hajdukom iz Divoša u kom je slavila 3:2.

– Značiće nam dodatno ova pauza, pošto smo dobro startovali, da nismo uspeli da pobedimo Spartak, da nismo uzeli tri boda, bio bi to veliki minus. Ali, nakon što smo pobedili u Subotici, bili smo mirniji, odmorili smo i potpuno smo spremni za nastavak sezone – rekao je Savićević.

Savićević smatra da neigranje prvenstvene utakmice nije uticalo na formu, naprotiv.

– S obzirom na to kako smo radili, i šef struke Miroslav Tanjga je na sastanku rekao da je ponosan na nas i kako smo trenirali i verujem da ćemo biti u boljoj formi nego pre dve nedelje – ističe Savićević.

Iskusni vezista potom je otkrio koje su prednosti Vojvodine ove sezone.

– Prvo što nam pada na pamet je veliki roster, što imamo dovoljan broj igrača, da svako svakog može da zameni u bilo kom trenutku. Takođe, veliki plus je i hemija koja vlada među nama, od početka priprema do danas, tako da mislim da su te dve stvari u ovom momentu koje su naša prednost – zaključio je Savićević.

Utakmica OFK Beograd – Vojvodina na programu je u subotu u 21 čas uz direktan prenos na kanalu Arena premium 4.