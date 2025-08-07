Fudbal

ZILJAVCI NAJBOLJI: Završen turnir u malom fudbalu u Botošu

Б. Грујић

07. 08. 2025. u 18:06

Turnir u malom fudbalu u mestu Botoš, kod Zrenjanina, opravdao je ideju letnje zabave i uživanja velikog broja mladih pre svega, koji su iz večeri u veče, pratili neizvesne fudbalske duele.

Jelena Nataroš

Na kraju najuspešnija je bila ekipa Ziljavci, koja je nakon nerešenog ishoda bila bolja sa penala od ekipe Panteri, dok je treće mesto pripalo ekipi Imajstori.
 
Osim pobedničkog prhara, ekipi Ziljavci pripala je i novčana nagrada u iznosu 100 hiljada dinara.

