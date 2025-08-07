ZILJAVCI NAJBOLJI: Završen turnir u malom fudbalu u Botošu
Turnir u malom fudbalu u mestu Botoš, kod Zrenjanina, opravdao je ideju letnje zabave i uživanja velikog broja mladih pre svega, koji su iz večeri u veče, pratili neizvesne fudbalske duele.
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima
PARTIZAN će večeras od 21.00 čas na svom stadionu dočekati škotski Hibernijan u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
"PUĆI ĆE MI SRCE!" Hakeri jezivo ucenjuju svetsku šampionku iz Srbije: Ne znam koliko još mogu da izdržim!
SVETSKA šampionka u karateu u omladinskoj konkurenciji, Emilija Antanasijević, prolazi kroz pravi pakao zbog ucena na internetu.
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
