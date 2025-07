"LAŽETE, KUKAVICE!" Poljski navijači u šoku zbog onog što su uradile pristalice FK Novi Pazar pred revanš sa Jagjelonjom

Fudbalski klub Novi Pazar je odigrao istorijsku, prvu međunarodnu takmičarsku utakmicu, a taj meč u kome je poljska Jagjelonja zadovoljnija ishodom (konačan rezultat bio je 1:2 uz gol u 95. minutu), obeležili su i navijači. Delom zbog sjajne atmosfere, delom i zbog incidenata. U revanšu incidenata po svoj prilici neće biti zbog odluke novopazarskih navijačkih grupa, a ta odluka šokirala je Poljake.

Podsetimo, pristalice poljskog kluba su na izuzetno zanimljiv način najavili dolazak u pomenuti srpski grad (ako ste propustili, tekst "UKRADENO KOSOVO, TURSKA, ALBANIJA..." Poljaci spremaju haos u Novom Pazaru - i dalje vas čeka), a nakon same utakmice objavili su video snimak šta su sve radili tokom svog putovanja.

A na tom putovanju - rešili su da posete i srpske svetinje. U snimku koji je pred vama može se videti i njihova poseta hramu Hrista Spasitelja u Ubu, ali i neki zanimljivi detalji koje na televizijske kuće nemaju priliku da puste - jer je sve snimano iz prvog lica, od strane samih poljskih navijača.

Evo najzanimljivijih detalja iz tog 3.500 kilometara dugačkog puta, tokom kog su navijači Jagjelonje u više navrata svojim skandiranjima i objavama podvlačili - "Kosovo je Srbija!":

Svi su zato sa nestrpljenjem očekivali revanš, ali...

Desile su se dve stvari.

Najpre su se u sredu na neočekivan način oglasili novopazarski navijači i to sledećim saopštenjem za javnost:

"Saopštenje navijačkih grupa Torcide Sandžak i Ekstrema:

Obaveštavamo sve navijače Novog Pazara da je otkazano gostovanje u Poljskoj.

Zbog novih izrečenih "uslova" koji su nam postavljeni od strane poljske policije.

Naime, zabranjeno je spajanje navijača koji polaze iz Novog Pazara sa našim navijačima koji su u dijaspori, kao i najavljenim navijačima bratskog Fenera.

Smatramo da je bez ikakvog razloga izrečena ovakva mera i mi nećemo prisustvovati takvoj predstavi.

Uz Pazar do smrti!", navode pomenuti navijači"

Na to su ovako reagovale najvatrenije pristalice Jagjelonje:

"Što se tiče izjava navijača FK Novi Pazar, one pokazuju kakve su to kukavice! Ideja da se razne navijačke grupe ne puštaju na stadion je besmislica i detinjast izgovor. Šta policija ima veze sa tim ko dolazi na gostujuće utakmice? Srpski klub prosto naruči određeni broj karata, zatim pošalje listu onih koji idu Jagjelonji, a onda gosti stignu na utakmicu. Koga bi briga da li ta lista uključuje navijače FK Novi Pazar, Fenerbahčea, Al-Nasra, Boke juniors ili Los Anđeles lejkersa? To su laži navijača FK Novi Pazar! Uputili su tako jake pretnje i pričali svašta", ali kada je došlo vreme da putuju na neprijateljsku teritoriju na svoju prvu evropsku gostujuću utakmicu, bili su previše uplašeni", ističe se u saopštenju poljskih navijača.

A što se fudbala tiče...

Podsetimo, iako se činilo da će u prvom meču ostati nerešeno, i pored činjenice da je domaćin igrao od 88. minuta bez isključenog Ivana Davidovića (dva žuta kartona) i pritom imao jednu kolosalnu šansu - u petom minutu sudijske nadoknade Afimiko Pululu je postigao pogodak za konačnih 1:2.

Ipak, posle svega viđenog, ništa još nije rešeno - odluka o tome ko ide u sledeće kolo pašće u Poljskoj ovog četvrtka, a ekipa trenera Vladimira Gaćinovića je pokazala da se i ona pita u ovom dvomeču.

Ko ispadne, završio je svoju ovosezonsku evro-priču, a ko prođe, u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igraće protiv pobednika duela Silkeborg (Danska) - Akurejri (Island).

