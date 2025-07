"ŠTA HOĆETE, GROBARI"? Bivši igrač Partizana brutalno odgovorio navijačima srpskog kluba

Fudbaler AEK-a Đorđe Ivanović dotakao se sukoba sa igračima Partizana, ali i negodovanje "grobara" po završetku utakmice.

Njegov tim je prošao crno-bele u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope i to posle boljeg izvođenja penala u revanšu u Humskoj.

- Ne bih ništa vruće glave da pričam i nešto da kažem, pa sutra da se kajem zbog toga. Bilo je tako, ali to što je rekao Milošević je istina. U smislu da to nije bio intenzitet. Pre toga je on mene uhvatio za ruke, nisam to dozvolio. Nisam hteo da se bijem. Oni su hteli možda da skrenu pažnju sa toga što su izgubili utakmicu, pa su napravili frku, pogotovu golman. Šta se sve dešava tokom utakmice... - pričao je u dahu Ivanović.

Usledio je pojašnjenje:

- Nije da sam nešto uradio, nije bilo potrebno. Kao neka tužibaba. Neka, to je njegovo. Nema potreba da se pravi saga oko ovoga. Niti imam nameru. Igrao sam ovde dve i po godine, jesam Grobar, navijač Partizana. Gledam sebe i svoju porodicu. Kad god budem igrao protiv Partizana, igraću najbolje što mogu.

Jedan detalj je krajnje "zanimljiv".

- Ispostavi se da uvek protiv Partizana igram vrhunski. Dok sam igrao u Srbiji, svaku utakmicu za Čukarički sam igrao dobro. Onda dođu i kažu da igram dobro samo protiv Partizana. Šta treba, da dignem ručnu? Ti koji skandiraju i pričaju bi uradili isto što i ja. Ne interesuje me da podilazim navijačima, da ljubim grb. Kad sam bio tu, ginuo sam za taj klub. Za bilo koji klub, ne pravim razliku. Ja jesam navijač Partizana, ali isto mi je bilo u Čukaričkom, Spartaku. Mene taj klub plaća da dajem sve od sebe i ja dajem sve od sebe i tako će uvek biti.

Za kraj pohvala za pristalice crno-belih.

- Drago mi je što su se vratili na stadion. Prepoznali su priču koja se pravi. Nadam se da će nastaviti ljudi da dolaze, ne samo kad je evropska utakmica - završio je Ivanović.

Podsećanja radi, nakon poslednjeg penala, koji je izveo Gnali, došlo je do sukoba igrača dva tima ispod južne tribine. Naime, fudbaleri crno-belih smatrali su da je Gnali dva puta dodirnuo loptu prilikom izvođenja penala. Sudija Koreja iz Portugalije je podelio četiri crvena kartona. Golman Marko Milošević i Vanja Dragojević su isključeni i neće igrati protiv Oleksandrije, dok su kod AEK-a isključeni Đorđe Ivanović i Gnali.

Milošević je pozom izjavio da je Đorđe Ivanović, inače bivši fudbaler Partizana izazvao haos.

- Ne znam zašto mi je dao crveni karton, bukvalno sam razdvajao igrače. Ivanović je uhvatio nekog za uvo, a ja sam prišao da razdvojim", rekao je Milošević.

