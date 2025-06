INTER SE MUČIO, ALI POBEDIO: Vicešampion Evrope posle preokreta srušio Uravu (FOTO/VIDEO)

INTER je odigrao dve utakmice na klupskom prvenstvu sveta i dobrano je morao da se pomuči u drugoj da dođe do prve pobede na ovom takmičenju. "Neroazuri" su u 2. kolu savladali Uravu sa 2:1.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon remija sa Monterejom, vicešampion Evrope je uspeo da savlada klub iz Japana i to posle preokreta u sudijskoj nadoknadi.

Izabranici Maćeja Skorce su idealno otvorili susret. Igrao se 11. minut kad je Rjoma Vatanabe pogodio za vođstvo svog tima.

To je ujedno bio i ishod prvog poluvremena. Inter je krenuo po preokret, i do njega je teškom mukom stigao. Italijanski velikan je do izjednačenja došao pogodkom Lautara Martineza koji je u 78. minutu pogodio za 1:1.

Sve je na ovoj utakmici bilo na strani Kristijana Kivua, jedino je rezultat bio negativan sve do drugog minuta nadoknade. Klub sa stadiona "Đuzepe Meaca" je imao više šuteva 27:3, veći posed lopte 82%:18%, više kornera 5:0, no dobrano je morao da se pomuči da trijumfuje.

Pobedu "neroazurima" doneo je mladi 20-godišnjak, rezervista Valentin Karboni. Inače, on ove sezone nije odigrao nijedan meč.

Inter posle dva kola zauzima prvu poziciju sa četiri boda. Na drugom mestu je River Plejt sa tri, dok Monterej ima jedan, a Urava je bez bodova, s tim što ekipe iz Argentine i Meksika tek treba da odigraju meč druge runde.

