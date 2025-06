ISTORIJSKI DAN U HUMSKOJ: FK Partizan ima novog predsednika!

Važan dan za sve kojima su crno-beli u srcu.

Rasim Ljajić izabran je za predsednika Upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan, saopšteno je danas posle sednice Skupštine "crno-belih".





Ljajić je do sada bio predsednik Radne grupe FK Partizan.



Predrag Mijatović je imenovan za potpredsednika Partizana za sportska pitanja, dok će Danko Lazović biti generalni direktor.





Za potpredsednika Partizana imenovana je i Milka Forcan, koja će biti zadužena za poslovnu politiku.





"Odlučili smo da ostane Upravni odbor sa minimalno pet članova, a to su ljudi koji su dosad vodili Radnu grupu. Već od sutra krećemo sa razgovorima, pre svega sa privrednicima, sportskim radnicima i bivšim fudbalerima za novi sastav UO. Želimo da ga ojačamo novom energijom i ljudima koji će pomognu finansijskoj konsolidaciji kluba. Obavili smo neke razgovore, ostalo je da ih finaliziramo", rekao je Ljajić na konferenciji za medije posle Skupštine kluba.



On je naveo da je trenutni dug Partizana 47 miliona evra.



"Klub smo zatekli sa približno 60 miliona evra, a sada je 47 miliona. Smanjili smo platni fond sa 1,3 miliona na milion evra u bruto iznosu, i u sportskom sektoru, i u radnoj zajednici. Smanjili samo sa 164 na 123 radnika u sportskoj zajednici i tu ima prostora za dodatnu racionalizaciju, da maksimalno smanjujemo troškove. Smanjen je broj trenera sa 62 na 45 u Omladinskoj školi i tu su napravljene značajne uštede. U klub je od 22. oktobra, kad smo došli, do 31. maja ušlo 15.464.072 evra. Najvećim delom se radi o direktnoj pomoći države i glavnih sponzora kluba", dodao je predsednik Partizana.

Ljajić je naveo da glavni cilj ostaje stabilizacija kluba.





On je istakao da je Skupštini Partizana prisustvovalo 40 delegata.

"Elektronski je glasao samo Gordan Petrić. Od toga je 37 glasalo za novi saziv Upravnog odbora. Članovi navijača su bili uzdržani. Oni su objasnili da nikad nisu glasali za rukovodstvo kluba. Rekli su da podržavaju, ali da neće glasati, jer nisu niti za jedno rukovodstvo. Oni će pratiti rad rukovodstva kluba", naveo je Ljajić.

Mijatović je naveo da će cilj Partizana biti borba za trofeje.

"Od danas krećemo sa zvaničnim funkcijama u Partizanu što je još jedna obaveza prema svima, da damo sve od sebe da u našim segmentima nastavimo sa istom strategijom. Posao nije lak, ni brz. Bez odmora i samo napred, mislimo da smo kadri sa iskustvom, da postavimo Partizan gde mu je mesto. Moram da tražim malo strpljenja i pozitivne energije, da krenemo novim putem koji je svakako obavezujući. Fudbal je sport koji je najpopularniji, a Partizan kao veliki klub zahteva od nas da ne možemo zadovoljni ničim sem prvim mestom. To će biti naš model. Najveće moguće ambicije i osvajanje titula. U fudbalu je to nekad teško i nemoguće, ali to je naš cilj i nećemo se smiriti dok ne vratimo primat koji nam istorijski pripada", rekao je Mijatović.

Milka Forcan je istakla da je cilj Partizana i da poboljša finansijsko stanje.

"Neko mora da se bavi drugim aspektima - ekonomsko, finansijsko, infrastrukturno, marketinški. Cilj nam je da poboljšamo finansijsko stanje, da razgovaramo sa novim partnerima i sponzorima, da organizujemo Biznis klub, da poboljšamo saradnju sa medijima... Brojna su složena pitanja pred nama. Cilj je da slavno ime Partizana ponovo dobije svoj sjaj. Da vratimo ono što zaslužuje Partizan", izjavila je Forcan.





Lazović je podsetio da dug Partizana iznosi 47 miliona evra.

"Veliku stvar smo uradili za ovih šest, sedam meseci i rezultat je da Partizan ima manji dug. On iznosi 47 miliona. Dok je god ovaj sastav, ponašaćemo se domaćinski, kako zaslužuje FK Partizan. Urađen je projekat naše akademije koji ćemo probati da realizujemo u najkraćem mogućem roku. To je krucijalno za opstanak Partizana. Okrenućemo se ka sopstvenom proizvodu jer zaslužujemo da vratimo akademiju gde je bila. Da talentovane igrače promovišemo. Ići ćemo u tom pravcu i dalje. Očekuje nas veliki posao, već posle konferencije krećemo da radimo", istakao je Lazović.



