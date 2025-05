NOVOSAĐANI SE NE PLAŠE ZVEZDE! "Idemo na pobedu, dres i grb Vojvodine to zahtevaju"

Fudbaler Vojvodine Stefan Đorđević izjavio je danas da će klub iz Novog Sada ići na pobedu protiv Crvene zvezde u finalu Kupa Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

Finale Kupa Srbije između Vojvodine i Zvezde biće odigrano sutra od 18 časova na stadionu "Kraljevica" u Zaječaru.

Đorđević je sa Vojvodinom igrao dva puta u finalu Kupa Srbije, a sa novosadskim klubom je 2020. godine osvojio trofej.

"Prvo uspešno, drugo ne, treće... Uspešno, red je. Nova šansa je pred nama, svi znamo ko nam je protivnik, ne bi trebalo previše trošiti reči o njima, oni vladaju u srpskom fudbalu, ali... Sledi nam finalni meč u kojem su šanse pođednake. Biće to dosta drugačija utakmica od prošle godine, a verujem i ishod", rekao je Đorđević, preneo je zvanični sajt kluba.

Fudbaleri Vojvodine su prikazali dobru igru na prethodna dva meča sa Zvezdom.

"U prethodnom meču na gostovanju bili smo jako dobri, takođe i na našem stadionu smo odigrali odlično prvo poluvreme... Nalazimo se u jako dobrom momentu i imamo razloga za optimizam. Svedoci smo da je Kup jako specifično takmičenje gde ne znači mnogo ko je na papiru u prednosti, teren često pokaže nešto potpuno drugačije", dodao je Đorđević.

On je najavio da će Vojvodina ići na pobedu protiv Zvezde.

"Možda budem i najtrofejniji igrač u istoriji Voše, ako dođem do tog drugog pehara. Bio bi to neverovatan uspeh, dete sam kluba, neko ko je odrastao u Novom Sadu, ko voli i oseća ovaj grad, to ostaje zapisano i prepričava se naslednicima... Naravno, prvo da skočimo pa kažemo 'hop'. Kapa dole rivalu na svemu, ali mi smo Vojvodina i gledamo samo sebe. Svaku utakmicu idemo na pobedu, ovaj dres i grb to zahtevaju. Svako ko izađe na teren daće i više od maksimuma", istakao je fudbaler Vojvodine.

Đorđević je pozvao navijače Vojvodine da u velikom broju dođu u Zaječar.

"Pozivam sve ljude kojima je Vojvodina u srcu da dođu na finale! Na kraju - verujem da ćemo svi zajedno imati dosta razloga da se radujemo", zaključio je Đorđević.

Trofej Kupa Srbije brani Zvezda, koja je prošle godine u finalu u Loznici savladala Vojvodinu rezultatom 2:1.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu