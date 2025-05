"NE RAZMIŠLJAM O POVRATKU U PARTIZAN!" Bivši fudbaler crno-belih okončao sva nadanja navijača

Bivši vezista Partizana, Darko Brašanac, ne planira da se vrati u Partizan.

FOTO: EPA

Prethodne nedelje u Humskoj Rasim Ljajić je izneo u javnost da su kontaktirani neki bivši igrači crno-belih, koje bi uprava crno-belih ponovo volela da vidi u klubu. Jedan od njih je i Darko Brašanac, međutim on ne planira da se vrati, otkrio je u razgovoru za "Meridian sport".

- Pričao sam sa Dankom Lazovićem i sve je bilo baš kako je rekao gospodin Rasim Ljajić. Srećan sam što su me se setili ljudi iz kluba u kom sam ponikao. Veoma mi je drago što smatraju da bih mogao da pomognem Partizanu iskustvom i znanjem, pogotovo jer sam i navijač kluba. Poziv mi govori da cene moju karijeru, ali ni prethodnih godina, pa ni sada – nisam razmišljao o povratku. Nikad ne reci nikad, ali trenutno ne razmišljam u tom pravcu. Kada odeš u inostranstvo, lako se navikneš na bolje. Osećaš se kao fudbaler.

Brašanac je Humsku napustio sada već davne 2016. godine, a od tada karijeru gradi u Španiji. Najpre je branio boje Betisa, a potom uspešno nastupao za Alaves, Osasuna i Leganes. Vezista iz Čajetine prve fudbalske korake napravio je upravo u Partizanu, gde je svojevremeno stekao status A reprezentativca naše zemlje.

- Prijao mi je poziv, ali kao što rekoh – ni u jednom trenutku nisam razmišljao o povratku. Nije mi se promenilo mišljenje. Danko me dobro poznaje, zna koliko mi to znači. Ipak, porodično smo se pronašli u Španiji. To ne znači da ću zauvek igrati ovde, ali lepo nam je i uživamo.

Izuzev Darka na Partizanovoj listi našla su se još imena Adema Ljajića, Stevana Jovetića, Stefana Savića i Matije Nastasića. Nikada crno-beli u Brašancu nisu izgubili navijača i podršku, a vezista veruje da će Danko Lazović uz pomoć ostalih operativaca podići klub na noge.

- Nismo mnogo dužili o aktuelnoj situaciji, ali zaista pratim Partizan. Svi moramo da budemo strpljivi. Pričam u prvom licu množine, jer sam i sam navijač Partizana. I to će zauvek biti tako. Ne gledam sve sportove, ali fudbal i košarku aktivno. Znam koliko se nerviram, a mogu da zamislim kako je ostalim navijačima. Poznajem Danka i siguran sam da on zna koji je pravi put za povratak Partizana na pobednički kolosek - rekao je Brašanac, pa nastavio u istom dahu:

- Pokušavaju da vrate omladinski pogon na nekadašnji nivo. Potrebno je strpljenje, ali toga nema u Srbiji. Toga nema ni u velikom klubu kao što je Partizan. Pamtim kakva je bila naša svlačionica. Deca su sticala iskustvo kraj klupskih legendi. Imali smo karakter, treniralo se predano.

Iako posle napornih treninga povremeno žele da odmore od fudbala, Partizan je neizbežna tema u razgovoru Darka i bivših saigrača iz Humske ulice.

- Pričam sa bivšim saigračima, komentarišemo dešavanja. Svesni smo koliko je teška situacija. Standardi su pali. Škola nije na nivou kao nekada. Shvatam da rezultati nisu važni u tom uzrastu, ali u naše vreme – nismo bili zadovoljni ni kada pobedimo 3:0, 5:0…Uvek smo hteli bolje. Važno je deci od malih nogu usaditi pobednički mentalitet. Svaka utakmica mora da se odigra maksimalno. Odrasli smo uz pritisak i podršku Krstajića, Ilića, Lazovića, Drinčića…Težak je put do povratka, ali verujem u Partizan - konstatovala je uzdanica Leganesa u razgovoru za Meridian sport.

