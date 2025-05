"U JEDNOM OD NAJLEPŠIH GRADOVA NA SVETU DA ISPIŠEMO ISTORIJU!" Arteta pred revanš meč Lige šampiona između PSŽ-a i Arsenala

Fudbaleri Arsenala gostuju PSŽ-u u revanš meču polufinala (21.00). Prvi meč u Londonu je dobio tim iz "grada svetlosti" sa 1:0 i imaju veće šanse od tobdžija trenutno za prolaz u veliko finale.

Foto AP

Trener Arsenala Mikel Arteta izneo je očekivanja pred ovaj duel.

- Imamo ogromnu entuzijazam, ogromnu energiju. Jedna pobeda nas deli od finala, u jednom od najlepših gradova na svetu, protiv sjajnog protivnika. Ne može bolje od toga. Tu smo da napravimo istoriju i imamo veliku šansu sutra. Donosimo rezultat koji nam daje potpunu jasnoću u vezi onoga što treba da uradimo. Jedna pobeda nas deli od finala – ne možemo tražiti ništa više. Nećemo sada pričati, sve ćemo pokazati sutra na tom terenu u 21 čas kada meč počne. Pokazaćemo našu najbolju, najbolju, najbolju verziju i pobedićemo.

Podsetio se Arteta revanša sa madridskim Realom, kada je bilo u fokusu kako preokrete je pravio Kraljevski klub.

- Poslednji takav meč je veoma svež, to je bio Real Madrid, protiv svih šansi. Pričali su o svim povratcima, o istoriji, o svemu što su oni uradili, a mi smo dokazali nešto sasvim drugačije od onoga što su očekivali. Sutra želimo da uradimo isto.

Istakao je španski stručnjak da njegovi izabranici moraju da budu na većem nivou.

- To mora da bude tako. U fudbalu će te pamtiti zbog tih trenutaka. Najveće scene su kada tim treba da reaguje, kada klub treba da reaguje, da donese te trenutke i igra sa tim kvalitetom. Ovako veliki mečevi su, po mom mišljenju, pravi za to, i to je posao koji smo uradili u poslednjim satima.