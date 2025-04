BRUKA I SRAMOTA! Navijači Partizana psovali mrtvo dete i vređali porodicu bivšem igraču Crvene zvezde

Fudbaleri TSC-a savladali su ekipu Partizana posle maratonske penal seriji (10:9) i plasirali se u polufinale Kupa Srbije.

Foto: M.Vukadinović

Dosta bure viđeno je tokom meča, a naročito u penal seriji se obrukao Viktor Radojević sa nesportskim potezom. Ruku na srrce nije se proslavio ni Miloš Degenek. Reprezentativac Australije je prilikom izvođenja penala matirao golmana Aleksandra Jankovića, pa proslavio gestikulacijom koja se nije svidela "grobarima". Okrenuo ka navijačima i gestikulirao kao da ih ne čuje.

Međutim posle meče je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde je otkrio šta se dešavalo.

- Nisam osećao nikakav pritisak. Proveo sam mnogo lepih trenutaka i godina u Zvezdi. Od prvog minuta utakmice, što je i normalno u fudbalu, gde će navijači da skandiraju i vređaju moju suprugu, da ne kažem i šta... mrtvu decu moju. Ajde, to razumem, ali mislim da nije dostojanstveno da neko sa tribina sluša takve povike, posebno ako znate da su okruženi decom koja su došla da gledaju fudbal. Ako ćeš da mi zvizdiš celu utakmicu, meni to lično ne smeta. Postigao sam gol iz penala, imao gestikulaciju kojom ih nisam ni u jednom momentu isprovocirao, bukvalno sam im, na neki moj način, rekao da sam istrpeo celu utakmicu. To je strast, sastavni deo ovog sporta. Neću im zameriti... Ja sam takav čovek. Ukoliko oni meni zamere taj gest, a ja sa druge strane neću to što su mi psovali mrtvu decu ili što mi to požele, dok sam ih ja samo smirivao - rekao je za Telegraf Miloš Degenek.

Kapitena i golmana Aleksandra Jovanovića kaže da izuzetno poštuje.

- Aca je uz dužno poštovanje njemu kapiten Partizana, velikog kluba. On je stao u odbranu tima, sebe... To su emocije na terenu. Iskreno, mi smo na centru stajali kao jedna raspuštena banda. Možda smo zato pobedili, sa manjom tenzijom smo ušli u penale, bili smo opušteni - kazao je Degenek.

