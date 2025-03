DA SE OSTVARE REČI MARKA NIKOLIĆA: Trener Partizana spreman za TSC

FUDBALERI Partizana igraju protiv TSC iz Bačke Topole, a trener crno-belih Srđan Blagojević najavio je narednog rivala.

Klub iz Humske iskoristio je reprezentativnu pauzu da dodatno brusi formu.

- Imali smo ovu pauzu reprezenzativnu dve nedelje, trenirali smo bez devetorice. Svi su imali uloge u svojim selekcijama i svi su se vratili zdravi, svi konkurišu za utakmicu sutra, kao i za ostale sledeće nedelje. Imamo problematiku da ne možemo da računamo na četiri igrača, trojicu zbog kartona, Šćekića, Ilića i Zubairua, kao i Goha koji se povredio protiv CSKA. Prva trojcia su vrlo značajni i izneli su teret u prethodnim mečevima, moramo da tražimo rešenja. Nadam se da će ostali igrači adekvatno odgovoriti i neutralisati izostanke.

TSC je ozbiljan rival, prema rečima Blagojevića.

- Zahtevna je utakmica, TSC je ekipa koja je doskoro bila jedini predstavnik u Evropi, to dovoljno govori o njihovom kvalitetu. U ligi su malo patili rezultati zbog napornog rasporeda, u poslednje vreme su se stabilizovali, promenili trenera, stil i zahtevi su sada drugačiji, ekipa je dobro selektirana. Igraju jako intenzivan, agresivan fudbal, biće nam teško što samo u roku od par dana igramo dve utakmice sa njima. Radimo ipak i verujemo u sebe i očekujemo da dođemo do pozitivnih rezultata.

Izazovno će biti da se spreme dva meča sa istim rivalom u samo nekoliko dana.

- Da li je teško, možda to nije prava reč, izazovno svakako jeste. U samo pet dana nametnuti se na jedan način je jako teško i iziskuje neke promene u taktičkom smislu, reakciju i adapataciju na protivnika. I mi i oni ćemo imati promene, sama činjenica da moramo da se prilagodimo i svaka utakmica da donosi nešto drugo. Dosta toga može da se iskoristi i sa prethodne utakmice i to dovodi do nečeg neobičnog. Bilo je takvih situacija u mojoj karijeri i potrudićemo se da odgovorimo adekvatno.

- Ogradiću se od svog utiska, nisam ulazio u analizu TSC-a ranije, pratio sam ih u Evropi i bilo mi je zanimljivo, cenim Damjanovića. Ima razlike, ako bih mogao da karakterišem i ocenjujem oba trenera, uz ogradu da nisam u pravu možda, rekao bih da je Damjanović trener poseda i pozicioniranja, dok bi Matića okarakterisao kao trenera intenziteta.

Neće biti kalkulacija kada je u pitanju ovaj meč, iako se u sredu igra i Kup.

- Nisam pristalica kalkulacija, uvek kažem i smatram da je prva utakmica najvažnija. Ako gledmao tabelu TSC-u je ova utakmica važnija jer se bore za plej-of, imaju nezgodan raspored. Možda njima čak nije dovoljno nerešeno, zato očekujem otvorenu i interesantnu utakmicu. Ne bih stavljao nigde prioritet, sigurno nećemo kalkulisati, moramo da se potrudimo i nametnemo. Zahtevaću ozbiljan pristup kao i uvek.

Nada se da bi reči Marka Nikolića mogle da se obistine.

- Izuzetno sam pod utiskom toga što je bilo protiv CSKA, reakcija svih ljudi sa te utakmice, naših i ruskih gostiju, su vrlo pozitivne. To je dobro, u perspektivi će nam doneti nešto možda. Nikolić je pre meča pomenuo prijateljsku utakmicu protiv PAOK-a pre par godina, kada je do te utakmice bilo 1000 - 2000 navijača, a posle toga se broj navijača povećao. Ja se nadam da ako doguramo do toga biće dobro, opet svestan da je uloga i nas na terenu da svojim učinkom i energijom podstaknemo da navijači dolaze u većoj meri, kao protiv CSKA.