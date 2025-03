"ZADOVOLJNI IDEMO NA REPREZENTATIVNU PAUZU!" Srđan Blagojević nakon trijumfa Partizana nad Čukaričkim

Fudbaleri Partizana slavili su u 28. kolu Superlige Srbije. Oni su pobedili Čukarički sa 1:0 na gostovanju. Trener "parnog valjka" Srđan Blagojević raduje se pobedi, ali i pauzi u prvenstvu koja sledi zbog reprezentativnih akcija.

FOTO: FK Partizan

- Dobili smo utakmicu i to je najvažnije, ali mislim da ove reči Stefana Kovača koje mi je rekao posle utakmice najbolje oslikavaju naše trenutno stanje - rekao mi je "batery low". Tako da je to u principu ono što nam je bio problem poslednjih pola sata rekao bih. Ali to je nešto sa čime moramo da se bavimo u nekom naredom periodu. Najvažnije je da smo pobedili, zadovoljni idemo na pauzu, vezali smo neke dobre rezultate, imamo mi tu još dosta da radimo, da popravljamo. Ima tu i nekih dobrih stvari naravno, ali idemo korak po korak - zaključio je trener crno-belih

Blagojević se u isto vreme zahvalio navijačima koji su bodrili ekipu na Brdu i pozvao sve ljubitelje crno-bele boje u Humsku na prijateljski meč sa moskovskim CSKA koji se igra 22. marta.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“