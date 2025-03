TERZIĆ OTKRIO ŠTA JE OBEĆAO MIJATOVIĆU: Evo i ko mu je omiljeni fudbaler u istoriji Zvezde (FOTO)

Crvena zvezda je proslavila 80 godina postojanja, svečanošću u beogradskom Sava centru.

Pošto je dočekao sve zvanice, predsednik Sportskog društva Zvezdan Terzić je bio zadovoljan.

- Prva asocijacija kada pomislim na 80 godina, jeza me prođe kakve su sportske veličine stvarale Zvezdu, to ide u amanet, ne smemo da skrenemo sa tog puta. Zvezda je više od kluba, decenijama je stvarala šampione, a uz Zvezdu su se vaspitavale generacije ljudi u ovoj zemlji, gajili smo patrijahalne i tradicionalne vrednosti, na to smo posebno ponosni. Uz pobede na sportskom terenu se Zvezda izborila da bude prepoznatljivi srpski brend - rekao je Terzić.

I dodao je.

- Ostale su generacije koje su stvarale slavnu istoriju Zvezde, to nas obavezuje da osvajamo nove trofeje. Zvezdina publika je uvek razmažena, uvek je veliki raskorak između želja i mogućnosti, ponosni smo što smo deo Zvezde, često kažem, nigde lepšeg kluba kada se pobeđuje i težeg kada se gubi. Zvezda je predodređena za prave šampione, kako takmičare, tako i ljude koje rukovode. Dajemo obećanje da će Zvezda biti bolja i da u tom duhu dočekamo 100. rođendan - kazao je Terzić koji je objasnio i prisustvo delegacije Partizana.

Terzić je takođe potvrdio i da će on sigurno biti na slavlju crno-belih.

- Da, da, obećao sam Peđi Mijatoviću da će u najvišem nivou doći delegacija Zvezde na Partizanov rođendan.

Zatim je i otkrio šta želi u narednom periodu.

- Želim da Zvezda nastavi sa uspesima, da osvaja trofeje, želja nam je budemo i u naredne četiri godine šampioni, da prišijemo četvrtu zvezdu, privilegija malog broja klubova u Evropi, 40 titula. Želja je da budemo konkurentni, mislim da dižemo igre u Ligi šampiona, daćemo sve od sebe da se plasiramo - rekao je Terzić.

