"MOŽE OPET ČETIRI, ALI I PET, ŠEST": Jovan Kule Aćimović, čuveni napadač Zvezde o večitom derbiju

NIKADA Crvena zvezda nije bila tako superiorna pred neki derbi, kao pred ovaj 175, koji se igra sutra (16.00) na "Marakani". Na tabeli ima čak 21 bod više od Partizana, u prošlom dvoboju ga je deklasirala sa 4:0 i to usred Humske.

Po proceni Jovana Kuleta Aćimovića (76), legendarnog napadača crveno-belih, neka slična katastrofa mogla bi opet da zadesi komšije.

- Može da se ponovi četvorka, da bude petica ili šestica - ističe Kule Aćimović u razgovoru za "Novosti". - U istoriji nadmetanja naša dva najveća kluba, bilo je visokih pobeda. Oni su nama dali šest ili sedam u nekoj davnoj prošlosti, moja generacija je jednom ispratila Partizan sa pet komada. Nije to tako često, ali dešava se. Ne bi me iznenadio novi visok rezultat, jer je Zvezda u mnogo boljoj poziciji. U prvenstvu je već završila posao i ispunila cilj oko osvajanja nove titule, ima ogromnu bodovnu prednost, pitanje je da li će se ovaj rekord sa 21 bodom viška ikada ponoviti.

Zbog toga se i ne postavlja pitanje koja je ekipa u prednosti pred derbi.

- Zvezda je favorit, trenutno ima kompaktniji i bolji tim, dužu klupu, ima i trenera Vladana Milojevića, koji odlično i sa dosta rutine radi svoj posao. Ekipa je efikasna, u prvenstvu lako stvara šanse i postiže golove. U prethodnom kolu je i bek Korejac dao dva gola, možda bude i strelac protiv Partizana, jer igra sve bolje. Šerif je dobar napadač, trebalo mu je vremena da se uklopi, kao i svim strancima i sada se u špicu oseća kao riba u vodi. Očekujem novu pobedu Zvezde, to je realna prognoza.

Naravno, Kule maksimalno poštuje Partizan i podseća da se često dešavalo da veliki favorit podbaci u derbiju.

- To je draž tih duela, da su uzbudljivi i neizvesni, bez obzira na to ko se gde nalazi na tabeli, ili je u boljoj formi. Imaće Partizan veliku želju da pobedi, dolazi sa novim trenerom i ogromnim motivom da se pokaže u najboljem svetlu. Komšije su u teškoj situaciji i ja im želim da se iz nje izvuku. Mi smo kroz to prošli, znam kako je to izgledalo. Pamtimo mi njihovih šest titula zaredom, nije nam tada bilo prijatno. Stvari su se okrenule - i to je sport.

Aćimovića raduje to što će se u Zvezdinom timu protiv Partizana naći dosta igrača iz njene škole.

- Volim da gledam naše mlađe igrače, Zvezdinu decu, pozdravljam i podržavam njihovo uvođenje u prvi tim i to što se sve više forsiraju. Dobro je to što se gleda u budućnost, što se klub sve više oslanja na svoju omladinsku školu - naglašava veliki golgeter.

Moja generacija napravila razliku

JOVAN Kule Aćimović je igrao za Zvezdu čak 11 godina, od 1965. do 1976, upisao je 519 utakmica, uz 113 postignutih golova. Osvojio je četiri šampionske titule i tri Kupa.

- Ne znam koliko sam derbija odigrao u tom periodu, ali znam da sam pripadao generaciji koja je napravila veliku razliku u korist Crvene zvezde. Uglavnom smo dobijali, jednom smo izgubili od Partizana na našem stadionu sa 2:1 - priseća se Aćimović.

Minaković na centru

NENAD Minaković biće glavni sudija sutrašnjeg (16.00) 175. večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana, koji se igra na stadionu "Rajko Mitić", saopšteno je na zvaničnom sajtu Superlige. Minakoviću (35) će ovo biti drugi duel "večitih" u kom će biti glavni sudija. Delio je pravdu i u 171. derbiju koji je odigran 2023. u decembru, kada su na stadionu u Humskoj slavili fudbaleri Partizana sa 2:1.

