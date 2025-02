"NA KRAJU ĆU JA DOBITI OTKAZ": Veljko Paunović uprkos pobedi "grmeo" na konferenciji

SRPSKI trener Veljko Paunović bio je pod pritiskom zbog dva uzastopna poraza njegovog Tigresa. Ipak, uspeo je da vrati ekipu na pobednički kolosek nakon trijumfa nad Atlasom sa 2:1. Uprkos slavlju on je bio nezadovoljan.

On je posle utakmice na konferenciji za novinare delovao iznervirano.

- Fatalne odluke, iskreno. Zato sam veoma uznemiren što ponekad ne čitamo dobro igru. Porazi su pošast koja nas je napala u nedavnim utakmicama, ali mislim da je to više zbog nedostatka posvećenosti onome što tražimo i to neću oprostiti. Znam da ću na kraju ja dobiti otkaz, ali bio ja smenjen ili ne, ja ću biti uz ljude koji su posvećeni i to je poruka za sve igrače - rekao je Paunović.

Predstavnici medija su od njega zahtevali da navede imena fudbalera čijom igrom nije zadovoljan.

- Neću da vam govorim to javno, ali oni znaju... - zaključio je Paunović.

Podsetimo, Tigres je posle šest kola u prvenstvu Meksika na trećem mestu sa 13 bodova, ima tri manje od Klub Amerike i Leona.

