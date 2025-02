NEOČEKIVANA GOLEADA: Futsaleri Srbije teško poraženi u Belgiji

TEŽAK poraz u Rosdalu i ishod koji je iznenadio čak i domaćina. Futsal reprezentacija Srbije poražena je u Belgiji – 3:8 (2:4) i pored činjenice da su izabranici selektora Dejana Majesa važili za velikog favorita. Srbija je doživela prvi poraz u glavnoj rundi kvalifikacija za odlazak na Prvenstvo Evrope i posle ovakvog epiloga, sledi veoma neizvesna borba za plasman na Evropsko prvenstvo, a prema nekoj računici "orlovima" su neophodne sve pobede kako bi izborili plasman na samit najboljih evropskih selekcija..

FOTO: FSS

"Orlovi" i nisu toliko loše ušli u meč, naprotiv. Posle deset minuta igre imali su vođstvo (2:1), ali onda je usledio veliki pad, tri primljena gola koja su Belgiji donela značajan kapital. Kada je Dragan Tomić u drugom minutu nastavka postigao gol i smanjio vođstvo domaćina na jedan gol, činilo se da ima nade za potpuni povratak u meč, možda i preokret, ali ponovo je Belgija ekspresno uzvratila. Do kraja je igrao samo jedan tim, Srbiji ostaje da u narednim duelima ostvari zacrtani cilj, najpre stigne do baraža, a onda i do samita najboljih selekcija koje će iduće godine biti na okupu u Letoniji i Litvaniji.

STRELCI: 1:0 Valen 5, 1:1 Petrov 8, 1:2 Vasić 10, 2:2 Rahu 10, 3:2 Kordie 14, 4:2 Vanderejden 16, 4:3 D.Tomić 22, 5:3 Rahu 22, 6:3 Vanderejden 33, 7:3 Grelo 35, 8:3 Rahu 39. Dvorana u Rosdalu.

BELGIJA: Vranken, Rahu, Grelo, Gislandi, Kordie. Mejers, Simons, Dohez, Da Silva, Bahar, Valen, Abu, Bujil, Vanderejden. Selektor Karim Bahar

SRBIJA: S. Tomić, Milosavljević, D. Tomić, Petrov, A. Tomić. Vulić, Rosić, Redžović, Vasić, Živanović, Lazarević, Rakić, Janjić, Marinković. Selektor Dejan Majes