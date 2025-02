ZVEZDA U 98. MINUTU DO DRAMATIČNE POBEDE! Kakav meč TSC-a i šampiona Srbije (FOTO/VIDEO)

FUDBALERI Crvene zvezde uspeli su da pobede TSC u Bačkoj Topoli sa 2:1 u jednoj neverovatnoj utakmici na startu drugog dela sezone u Superligi Srbije

Dosta je Vladan Milojević promešao karte na ovom meču. Mnogi standardni prvotimci su bili van protokola. Ipak, uprkos tome gosti su uspeli da slave i nastave seriju trijumfa u prvenstvu.

Završnica utakmice bila je nestvarna. U osmom minutu nadoknade Aleksandar Katai je uspeo da postigne gol i donese pobedu svom timu. On je iskoristio to što je golman domaćih Vanja Ilić ispustio loptu, pa je poslao u praznu mrežu.

Crveno-beli su do vođstva došli u 29. minutu autogolom Marka Lazetića. Opet Ilić nije najbolje reagovao. On nije stigao do lopte posle centaršuta Elšnika, lopta je na drugoj stativi pogodila bivšeg napadača Zvezde i završila je u golu.

Mogli su i jedni i drugi do odlaska na odmor da postignu još neki gol, ali to se nije desilo pa su gosti imali minimalnu prednost posle 45 minuta.

Drugo poluvreme počelo je pogotkom Andrije Maksimovića u 58. minutu. Ipak, gol mladog fudbalera Zvezde je poništen zbog ofsajda.

Od tog momenta TSC je zaigrao dosta bolje i za takav pristup je nagrađen. Lazetić je uspeo da se iskupi za autogol i u 81. minutu doneo je izjednačenje ekipi iz Bačke Topole.

Šampion Srbije je krenuo na sve ili ništa kako bi upisao tri boda. Veliku priliku imao je Šerif Ednijaje, no njegov udarac zaustavila je prečka. Pre toga je Zvezda još dva puta pogađala okvir gola, činili su to Bruno Duarte i Mirko Ivanić.

Kada se činilo da će ekipe podeliti bodove, na pravom mestu se našao Aleksandar Katai koji je osmim prvenstvenim golom doneo tri boda gostima.

Zvezda je ubedljivo prva na tabeli sa 61 bodom, ima 19 više od Partizana. TSC je na sedmom mestu sa 28.

TSC - Crvena zvezda 1:2 (0:1)

Stadion: "TSC Arena". Gledalaca: oko 5.000. Sudija: Nenad Minaković (Novi Sad). Strelci: Lazetić 29 ag, Katai 90+8 (Zvezda) - Lazetić 81 (TSC).

TSC (5-2-3): Ilić - Jovanović, Đorđević (od 76. Šoš), Capan, Degenek, Radojević - Radin, Stanić - Banjac (od 76. Vulić), Prestiž (od 97. Jovičić), Lazetić (od 92 Pejić).

Crvena zvezda (4-2-3-1): Guteša - Seol, Milosavljević, Đurić, Anan - Kanga, Elšnik (od 69. Krunić) - Silas (od 59. Ilić), Maksimović (od 61. Radonjić), Ivanić (od 85. Katai) - Duarte (od 69. Endijaje).

Drugo poluvreme: TSC - Crvena zvezda 1:2

90+8' - ZVEZDA OPET VODI! Neverovatna završnica utakmice u Bačkoj Topoli! Kanga je posleo loptu u kazneni prostor, golman domaćih je ispustio iz ruke, ona je pala na nogu Kataiju kome nije bilo teško da je ubaci u prazan gol.

90+1' - Kakva prilika za crveno-bele. Katai je izbacio Endijaja samog ispred Ilića, ali je Senegalac pogodio prečku.

90' - Utakmica je produžena za šest minuta.

81' - TSC JE IZJEDNAČIO! Probio je po desnoj strani Prestiž Mbongu, ostavio je povratnu loptu za Lazetića kome nije bilo teško da zatrese mrežu bivšeg kluba.

72' - Još jednom su crveno-beli pogodili okvir gola. Radonjić je prošao po desnoj strani, proigrao je Ivanića koji je šutirao i nije bio precizan, pogodio je stativu.

69' - Nove izmene kod gostiju. Umesto Elšnika i Duartea u igru su ušli Rade Krunić i Šerif Endijaje.

66' - Umakao je odbrani TSC-a Duarte, ali šutirao je iskosa sa desne strane, ali nije bilo teško Iliću da zaustavi njegov pokušaj.

60' - Ipak, gol nije priznat pošto se fudbaler Zvezde našao u ofsajdu. U međevremenu dve promene je napravio Vladan Milojevića. Utakmica je završena za Silasa i Maksimovića, a priliku su dobili Luka Ilić i Nemanja Radonjić.

58' - GOL ZVEZDE! Majstorija Andrije Maksimovića. Primio je loptu mladi fudbaler Zvezde loptu na desnoj strani, namestio se na levu nogu i sjajno je pogodio dalji ugao.

54' - Velika prilika za domaće. Prestiž je proigrao Banjca koji je šutirao iz prve, no na pravo mestu je bio Anan koji je uspeo da interveniše i izbije loptu van terena.

53' - Posle skoro četiri minuta nastavila se utakmica. Vidljivost zbog dima nije idealna, ali je sve bolja.

49' - Prekid utakmice zbog bakljade navijača Crvene zvezde koji su bacili balone ka golu golmana TSC-a.

46' - Počelo je drugo poluvreme, sa centra su krenuli izabranici Vladana Milojevića.

Prvo polvureme: TSC - Crvena zvezda 0:1

45+3' - Završeno je prvo poluvreme u Bačkoj Topoli!

41' - Dosta sreće imao je domaćin. Ilić je zaustavio pokušaje Duartea i Maksimovića, a Brazilac je pogodio i stativu. Sve to se desilo u jednom minutu.

39' - Veliku grešku napravio je Guteša. Golman Zvezde je loptu dodao Prestižu, ovaj je želeo da proigra Banjca, no u poslednji čas je ragovao Kanga i otklionio je opasnost.

35' - Dobar napad gostiju. Silas se stuštio ka golu rivala, poslao je loptu pred gol protivnika, ali odbrana TSC-a je reagovala u poslednji čas ispred Maksimovića.

29' - VODI ZVEZDA! Gosti došli do prednosti, a autogol je postigao Marko Lazetić. Loše je let lopte posle centaršuta Elšnika procenio Ilića, ona je pogodila napadača domaćih i završila u mreži.

26' - Nije se očekivala ovakav meč. Dosta tvrdo se igra i nema pravih prilika, s obzirom na to da obe ekipe gaje napadački stil fudbala.

20' - Prvi žuti karton na utakmici dobio je Andrej Đurić. Štoper Zvezde je nepropisno povlačio za dres Lazetića i s pravom se našao u beležnici Nenada Minakovića.

16' - Veoma borbeno se igra i dosta se prekida igra zbog faulova. Još uvek nema pravih prilika u Bačkoj Topoli.

7' - Izvela je Zvezda prvi korner, no TSC je uspeo da se odbrani. Svemu je prethodio šut levog beka gostiju Ebenezera Anana.

4' - Ipak, nakon što je glavni arbitar dobio poziv iz VAR sobe da pogleda snimak. Dugo je gledao, ali je ostao pri svojoj odluci.

2' - Prva opasna situacija pred golom Zvezde. Marko Lazetić je izašao ispred Ivana Guteše, pao je u kaznenom prostoru crveno-belih, no sudija Nenad Minaković je pokazao da nema penala.

1' - Počela je utakmica na "TSC Areni".

Sastavi timova:

TSC (5-2-3): Ilić - Jovanović, Đorđević, Capan, Degenek, Radojević - Radin, Stanić - Banjac, Prestiž, Lazetić.

Crvena zvezda (4-2-3-1): Guteša - Seol, Milosavljević, Đurić, Anan - Kanga, Elšnik - Silas, Maksimović, Ivanić - Duarte.

Uoči meča:

Dosta je trener Vladan Milojević promešao karte u odnosu na duel u Bernu, pa će meč početi čak četiri bonus igrača - Ivan Guteša, Veljko Milosavljević, Andrej Đurić i Andrija Maksimović.

Zanimljivo je da na klupi nema Nasera Đige, ali u tim se vratio Nemanja Radonjić koji je čini se izgladio nesuglasice sa šefom stručnog štaba. Zbog toga brzonogi Nišlija nije putovao u Švajcarsku.

Vredi istaći i to da će u prvoj postavi TSC-a zaigrati Miloš Degenek, doskorašnji fudbaler Crvene zvezde koji je ove zime pojačao tim Jovana Damjanovića.

U prvom meču ovih ekipa u Beogradu crveno-beli su trijumfovali sa 3:1

