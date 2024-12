ŠOK IZJAVA ŠIPTARSKOG PROVOKATORA: "Zabraniti mečeve Srbije i Albanije"

BIVŠI kapiten Albanije, Lorik Cana govorio je o duelu Srbije i Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Foto arhiva VN

Žreb je spojio Srbiju i Albaniju prvi put još od neslavnog meča 2014. godine kada je dron prekinuo susret.

Jedan od onih kojima se ne dopada megdan "orlova" i Albanaca je i Lorik Cana, učesnik skandalozne utakmice u Beogradu.

- FIFA i UEFA imaju pravila da zabrane mečeve zemalja koje su u direktnom konfliktu ili koje imaju određene političke razmirice. Iako dve zemlje nisu u direktnom konfliktu i jedni drugima ne pretenduju na teritoriju. Zbog onoga što smo doživeli kao nacija i posebno kao albanska manjina u Jugoslaviji, po meni nije logično da igramo u grupi jedni protiv drugih. Odnosi koje generalno imamo sa Srbima kao narodom i neki trenutni procesi, čine situaciju delikatnom. Pogotovo zbog tzv. Kosova i svega što smo tamo prošli gde još nema nekog konačnog rešenja - smatra Cana.

Svojevremeno je bio direktan učesnik tuče na terenu, sada je otkrio i da je jednog srpskog navijača nokautirao.

- Jedan od glavnih razloga zbog kojih je izbegnuta tragedija je što reagovali na najprirodniji mogući način. Kao i zbog zaštite koju nam je pružio srpski tim i to se nikad ne sme zaboraviti. Verujem da danas u oba tima ne žele da se takvi događaju ponove jer su svi patili i bili kažnjeni zbog toga. Često se setimo te noći, šta smo uradili i kako smo se sponatno ponašali. Bio je to pokazatelj pravog timskog duha jer smo demonstrirali kako stojimo jedan uz drugog i kako štitimo simbole naše zemlje. Te noći smo bili ujedinjeni više nego ikad i prirasli smo za srce našem narodu. Bio je to važan momenat u istoriji naše reprezentacije i spoznaje važnosti nacionalnog dresa. Na kraju se sve završilo istorijskom plasmanom na EP. Mislim da bi to trebalo da bude inspiracija današnjim igračima da daju sve do sebe - opisuje Cana.

On veruje da Albanija može biti bolja od Srbije u kvalifikacijama.

- Srbiju vidim kao jakog rivala sa kojim moramo ostati konkurentni do kraja. Verujem da razlika između reprezentacija Srbije i Albanije nije tako velika kao što neki misle iako oni verovatno imaju neke bolje igrače. Pre 10 godina smo ih ostavili iza nas u grupi i to isto možemo da ponovimo sada s obzirom da je Engleska ubedljivi favorit za prvo mesto u grupi. Imamo igrače koji su igrali protiv njih te mečeve pre 10 godina i to iskustvo će biti značajno. Za neke mlade momke koji tada nisu igrali, ovo sada će biti epizoda zbog koje žele da budu deo reprezentacije. Siguran sam da su ovo mečevi koji će im pomoći da budu bolji i da se više žrtvuju za nacionalni tim. Sada kao tim moramo da gradimo neke nove vrednosti u tehničkim aspektima i i da budemo inspiracija svima koji se identifikuju sa crveno-crnim bojama - dodaje Cana.

Podržao je zabranu gostujućih navijača na ovim susretima.

- Vest da neće biti gostujućih navijača mi je sasvim logična jer niko ne može da garantuje sigurnost i bezbednost. Iako smo više puta kroz istoriju pokazali koliko možemo da budemo gostoljubivi domaćini. Tačno je fudbal treba da se igra sa domaćim i protivničkim navijačima, ali bolje za sve je da svi ostanu kod svoje kuće. Ne očekujem nikakve incidente ili nasilje na stadionu, pogotovo sa naše strane. Mislim da bi trebalo da budemo dovoljno zreli kao što smo bili kada je Srbija gostovala kod nas. Pokazali smo da neke stvari vidimo drugačije, da se ponašamo drugačije i da smo bili primer dobrog domaćina - rekao je nekadašnji kapiten Albanije.

