"PRE NEKO VEČE U MILANU, A SADA..." Sivić na ovaj način najavio duel Novi Pazar - Crvena zvezda

Trener fudbalera Novog Pazara Tomislav Sivić izjavio je da njegova ekipa treba da odigra najbolje što može protiv Crvene zvezde sutra u 19. kolu Superlige Srbije.

- Praznik fudbala na našem stadionu, nažalost bez publike. Dolazi naš najtrofejniji klub koji je pre neko veče igrao u Milanu i predstavio srpski fudbal na najbolji mogući način. Novi Pazar protiv Crvene zvezde treba da igra najbolje što može, da se predstavi u najboljem svetlu i da damo svi svoj maksimum. To je naša obaveza. Svi znamo ko je favorit, rekao je Sivić, prenosi klupski sajt.

On je naveo da Zvezda ima mnogo dobar tim sa velikim brojem kvalitetnih igrača.

- To vidimo u Evropi, ali i na domaćoj sceni s kojom god ekipom da izađu. Greh je veliki što igramo bez publike, jer je to praznik fudbala za čitavu regiju. Velika šteta, ali nije do nas. Krivo nam je zbog toga. To su utakmice gde svaki igrač zna da je to veliki izlog i prilika da se izmeri sa najboljima, da vidimo koliko smo daleko od tog nivoa, šta bi trebalo da uradimo da budemo bolji i približimo se njima, poručio je trener Novog Pazara.

Sivić je rekao da bi trebalo da Ognjen Mršić neće igrati zbog žutih kartona.

"Opet, borili smo se sa raznim problemima tokom polusezone, igrali bez publike, ali smo ostali na nogama. Sada bi trebalo da uživamo u fudbalu, a da nemamo strah i stres, jer igramo protiv Zvezde. Bez nekog velikog pritiska jer nismo favoriti, protivnik je mnogo bolji, ali to je prilika da igramo fudbal i da se pokažemo u najboljem izdanju, dodao je Sivić.

Novi Pazar se nalazi na 10. mestu na tabeli SLS sa 22 boda, dok je Zvezda prvoplasirana sa 49.

