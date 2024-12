PARTIZAN PLAĆA PRAVO BOGATSTVO! Crno-beli spremni da napune kasu Superlige zbog Marka Jovanovića

ODLAZAK Save Miloševića sa klupe Partizana naterao je Marka Jovanovića na užarenu klupu crno-belih, ali je otvorio i jedno formalno-pravno pitanje koje za sada u Humskoj 1 mogu da reše samo plaćanjem kazne.

FOTO: FK Partizan

Naime, prema aktuelnim Propozicijama takmičenja Superlige Srbije Marko Jovanović je bez licence UEFA mogao bez ikakvih sankcija da vodi Partizanov tim na dve utamice u kojima je ostvario učinak od sto odsto (pobede nad Jednostvom 3:1 i Železničarom 1:0). Međutim, prema aktuelnim propisima našeg najkvalitetnijeg takmičenja, kao i prema Disciplinskom pravilniku FSS Marku Jovanoviću, odnosno Partizanu slede sankcije ukoliko se on na svom radnom mestu, pokraj trenerske klupe, pojavi i na tri preostala meča jesenjeg dela Superlige u kojima crno-beli sutra idu u goste Spartaku u Suboticu, pa u ponedeljak 16. decembra dočekuju IMT i onda u nedelju, 22. decembra idu u goste Radničkom iz Niša.

Propisi kažu da će Disciplinci FSS na prvom meču opomenuti (čitaj: progledati kroz prste) Partizan i trenera Jovanovića, a da će svaki sledeći put kada se on pojavi na klupi klub biti kažnjen najmanje 250.000, a najviše milion dinara. U praksi to znači da su crno-beli spremni da plate minimum 500.000 dinara kazne, ukoliko se u međuvremenu ipak u Humskoj 1 ne pojavi trener koji je i vlasnik UEFA licence...

Uvidom u tri dokumenta usvojena od strane najviših organa FSS, jasno je šta propisi nalažu u ovakvim situacijama. U članu 17 Pravilnika o izdavanju dozvole za rad i status trenera stoji:

- U prvom i drugom rangu takmičenja (Super liga i Prva liga FSS), ukoliko u toku takmičarske sezone dođe do raskida ugovora između kluba i šefa stručnog štaba, privremenu dozvolu po automatizmu (najviše do 2 takmičarske utakmice), ima trener asistent, koji poseduju propisanu UEFA A licencu i već verifikovanu dozvolu za rad u svojstvu trenera asistenta. Klub u daljem postupku zahteva od Komisije, dozvolu za rad za novog šefa stručnog štaba, kako je precizirano ovim Pravilnikom. Na osnovu odredabe ovog Pravilnika, član 16. klub je dužan da zatraži dozvolu za rad za novog šefa stručnog štaba kako ne bi snosio posledice u skladu sa propozicijama takmičenja i Disciplinskog pravilnika FSS.

Dalje, u Članu 3 Pravilnika o izmenama i dopunama Disciplinskog pravilnika FSS stoji:

- Klub koji ne izvršava obaveze o stručnopedagoškom radu utvrđene za klubove određenog stepena takmičenja, u pogledu predviđene organizacije rada i minimuma uslova za stručnopedagoški rad i učešće u takmičenju, kazniće se: novčanom kaznom u iznosu od 250.000 do 1.000.000 dinara, ili oduzimanjem do 15 bodova, odnosno, do 15 negativnih bodova.

I konačno, ali donekle i zbunjujuće, pa čak i u suprodnosti od prethodno navedenog, u Članu 47. Propozicija takmičenja za prvenstvo Superlige Srbije za sezonu 2024/2025 stoji:

- Ekipe mogu da vode samo treneri koji imaju važeću trenersku licencu u skladu sa posebnim propisima FSS o trenerskim licencama. Narušavanje navedene odredbe povlači primenu disciplinskih kazni definisanih posebnim propisima FSS. Ekipe ne mogu voditi treneri koji se nalaze po bilo kakvom kaznom suspenzije izrečenom od strane nadležnih organa FSS ili Zajednice. Suspendovani trener pre, za vreme i po završetku utakmice ne sme boraviti u restriktivnom prostoru stadiona na kome se igra utakmica. Utakmicu može posmatrati samo sa tribina, a tokom utakmice ne sme komunicirati sa članovima stručnog štaba svog tima i igračima. Kršenje ove odredbe podleže kazni u skladu sa Disciplinskim pravilnikom FSS.

Poslednje dve rečenice navedenog Člana 47. Propozicija praktuično dokazuju da će Marko Jovanović i Partizan svesno da uđu u rizik od izricanja pomenutih financijskih kazni.

