PARTIZAN I STEČAJ? Oglasila se Milka Forcan i otkrila ono što najviše zanima navijače crno-belih

Milka Forcan, novi član uprave FK Partizan, govorila je o stanju u tom klubu gostujući u jutarnjem programu na TV Prva.

- Bila sam u inostranstvu kada sam razgovarala sa gospodinom Ljajićem. Na pitanje šta je presudilo, on mi je rekao da je teška situacija, da je dobio mandat da formira tim i da bi mu osoba sa mojim iskustvom značila. Kada sam čula da su tu Peđa Mijatović i Danko Lazović, naravno da je i to uticalo. Ja sam se odazvala, ali moram da priznam i da je pored dela racionalnog i emotivna komponenta uticala. I u ranijim periodima je bilo poziva za neke funkcije, pa nisam rešila da se nečeg prihvatim. Ovde je i emotivni deo uticao jer sam iz porodice koja navija za Partizan, pa je i to presudilo - počela je Milka.

Njen otac Jovan Mileusnić je nekada bio u upravi crno-belih

- U najsvetlijim danima. Porodično smo vezani za Partizan. On je kod nas dnevna tema. Nije to meni bilo nešto novo i nepoznato. Bila sam baš mala kada sam dobila fudbalsku loptu sa potpisom Dragana Mancea i te generacije. Imala je posebno mesto u našem stanu.

Koliko je teško ženi da se nametne u pretežno muškoj sferi kakva je srpski fudbal?

- Dodatni otežavajući faktor je žena u fudbalu. Predrasude je potrebno razbijati. Mora neko i to da radi, da pokuša i proba. Brojne su tu prepreke. Suština je ko vam je sagovornik. Oni koji su obrazovani i vaspitani neće imati sa tim problem. Naravno, tu postoje i oni drugi. Zli i oprečni glasovi se javljaju i sada iz tog kruga najprimitivnijhih predstavnika muškog sveta koji prate dešavanja u sportu.

Kako je bilo posmatrati sa strane crno-belih tokom prethodnih godina?

- Naravno da mi je bilo teško da posmatram sve to. Delimično je situacija u Partizanu rezultat stanja u srpskom fudbalu, a i zbog načina kojim je rukovođeno klubom. Možda je previše optimistično reći, ali bolje je za stanje u srpskom fudbalu da je stanje u Partizanu kvalitetno. Neko će reć i da je floskula da bez jakog Partizana nema ni jake Zvezde. Da ne pričam da Partizan ima armiju navijača, između milion i dva navija za Partizan.

Velike promene podrazumevaju i veliki broj otkaza.

- To je najosetljiviji deo posla. Ja nisam ni znala da će nas taj posao čekati. Moramo se uhvatiti u koštac sa time. U početnoj fazi smo zatražili izveštaj o radu koji zaposleni obavljaju. Išli smo putem koji je teži i složeniji kako bi stekli pravi utisak. Ima ljudi koji se vode kao zaposleni, a ne dolaze. Baš je kompleksna situacija.

Upitana je i čiji je zadatak da saopšti loše vesti.

- Zajednički je zadatak svih nas u Radnoj grupi. Da ne bi rukovodioci određenih segmenata donosili tu odluku, ulazili smo dublje u to ko šta radi. Nismo se rukovodili time ko koliko zarađuje. Ona su u sportskom delu, ti ugovori su međunarodno zaštićeni od strane UEFA. Njih je gotovo nemoguće raskidati. U drugom segmentu se nismo rukovodili samo time ko koliku platu prima, već ko koji posao obavlja.

Nova uprava je započela mandat zvanično sa utakmicom protiv Čukaričkog.

- Prva utakmica je bio jedan zaista sjajan trenutak. Posle duge pauze ponovo pun stadion u Humskoj. Energija koja vam pomaže da se borite sa ovom situacijom. Na sportskom delu će se raditi. U narednom periodu verujem da će navijači istrajati i svoju ljubav ispoljavati kao i do sada.

Razgovor se vratio na finansijske teme, koje i jesu njena ekspertiva.

- Ne razmišlja niko o stečaju. Razmišljamo kako da iznesemo probleme. Prvi veliki izazov je monitoring UEFA i sve što treba za njega da uradimo. Paraleleno sa tim radimo na svim drugim kolosecima i pokušaju dovođenja sponzora i smanjenju troškovu. To nije više opcija i do toga neće doći.

Najavila je i novine.

- Mi smo u prethodnom periodu formirali tzv. medija tim sa novim ljudima. Pored nečeg što je do sada postojalo i bilo u relativno skromnom obimu, imamo plan kako da novi Jutjub kanal izgleda. Pripremili smo i novi studio. Biće i neke nove forme. Osvrti na neke svetlije godine do podkasta, ekskluzivno da otkrijem "Nismo od juče". Dodatno da nam pomogne na podizanje imidža kluba.

Još jedna od novih stvari su i dečje karte.

- To je novina koju smo uveli. Može se nabaviti po 50 odsto manjoj ceni od regularne karte. Nama je cilj da vratimo porodice i prave navijače, koji su zbog celokupne situacije prestali da dolaze. U suret tome je i dečja karta. Partizan ima i tzv. dečju tribinu. Ona postoji iz perioda kada su bile kazne i kada je inicirano da makar deca dolaze. Tako se generišu budući simpatizeri i navijači. Pored dečije i sezonske sa kojima smo krenuli, izanalizirali smo uvođenje članarina. Partizan je jedini klub koji nema članske karte. Verovatno da bi se izbegao uticaj na upravljanje klubom. Mi smo odlučili da ih uvedemo.

U čemu je razlika između upravljanja klubom i firmom.

- Ovde je sve toliko ubrzano. Pored toga što radite neku sanaciju, utakmice moraju da se igraju, rezultat mora da se ostvaruje. Paralelno se sve dešava na dva koloseka. U tom smislu je sve složenije. Ekipa ljudi koja nam se pridružuje kao spoljni saradnici su stvarno spremni da nam pomognu. Pre nekoliko dana su došla dva čoveka, nisu imali zakazano, ja sam pitala šta je tema i oni su rekli da žele da doniraju pare. To je naš gospodin koji živi u Cirihu, ima svoju firmu. Dočekao je promene. Hteo je da donira 20.000 evra. Nije hteo reklamu za svoju firmu, samo je rekao da sada veruje da se nešto dešava. To je situacija koja vam udahne veru da se borite za pravu stvar - zaključila je Milka.

