"TREBALO JE TO DA URADIMO PRE 20 GODINA!" Savo Milošević bez dlake na jeziku posle burnog meča Partizan - Radnički Kragujevac

Podsetimo, psle očajnog starta sezone, crno-beli su uz promenu trenera, a onda i rukovodstva, uspeli da ostvare čak šest uzastopnih pobeda, od kojih pet u prvenstvu. Ali, protiv Kragujevčana to nisu uspeli da nastave - treći uzastopni put je duel Partizana i Radničkog 1923 završen uz goleadu, ali bez pobednika , iako je domaćin u Humskoj vodio sa dva razlike.

Po završetku te utakmice, Milošević je ovako prokomentarisao njen tok i epilog:





"Zaboravio sam još jednog povređenog!"

- Mislim da smo propustili svoju šansu u prvom poluvremenu. Pored dva postignuta gola, imali smo još tri, četiri praktično zicira. Mislim da bi treći pogodak prelomio utakmicu. To je rezultiralo da smo igrali drugo poluvreme u strahu. Nemam šta da zamerim, momci su dali sve od sebe. Poslednja četiri meča su, jedan za drugim, bili komplikovani i sa tri pobede i jednim nerešenim mislim da možemo biti zadovoljni. Naravno, uvek ima stvari za popravljanje. Dobro je da sada imamo pauzu, možemo malo i da se odmorimo i da neke stvari korigujemo, ali sve u svemu, prošli smo jedan jako težak period, zaključno sa večerašnjnom utakmicom, mislim uspešno. S obzirom na situaciju u kojoj je bila ekipa, ja sam prezadovoljan. Momci su i danas pokazali karakter, u drugom poluvremenu je bilo jako teško psihološki da ostanemo u utakmici, Natho nije mogao da izdrži, da ostane, Zahid se povredio... Sve su to stvari koje utiču defintivno na ovu ekipu. Jer, oni jesu bitni igrači. Ali, nikad nisam tražio opravdanja u tim stvarima. Jednostavno, nismo uspeli, a imali smo ponovo protiv sebe jednog dostojnog rivala, jednu ozbiljnu, nezgodnu ekipu, koja zna šta radi. Verovatno i kada su brzine u pitanju, u prednosti... i agresija, koju ima Radnički... dobro smo se izborili sa svime time, bili smo blizu da pobedimo danas, nismo uspeli. Sad sam rekao momcima: kad ne može da se pobedi, dobro je da se ne izgubi. Tako da... sve u svemu, mogu da budem zadovoljan i dobro je da idemo na odmor - započeo je Milošević analizu.

Na pitanje da li nešto zna o stanju igrača koji su ranije napustili teren, Zahida i Đorđa Jovanovića, odgovorio je uz osmeh:

- Eto, Đoleta sam zaboravio! Mislim, to da se i on povredio. Videćemo, ne mogu sad ništa dok ne vidimo. Verovatno ćemo za par dana znati konkretnije, dobro je što sad imamo pauzu. To je istovremeno i znak da su momci dali sve od sebe.

"Nije to naučna fantastika"

Na pitanje "Čini se Partizan bez Natha ne funkcioniše?", slegnuo je ramenima:

- Ne čini se, to je bilo jasno i od ranije, nije to neka naučna fantastika. Ali, dobro. I on vuče tu malu povredu, nismo hteli da rizikujemo... Šta da radimo, šta je tu je, to je prosto tako. U fudbalu imate i te stvari. Za današnju utakmicu smo imali već dva igrača koja nisu mogli da nastupe, praktično smo ostali bez pravih zamena u 2. poluvremenu, kada smo možda mogli malo da dignemo nivo naše igre. Ali, prosto, imamo šta imamo, nema tu kukanja. Opet mogu da ponovim samo da na sve te negativne stvari koje su se desile, da rezultat nije loš, s obzirom da smo propusili da u prvom poluvremenu "zatvorimo" utakmicu i opet pobedimo.

"Ni najbolji na svetu ne donose dobre odluke u svakom meču, kamoli on"

Potom se osvrnuo na komentar novinara da je, iako mlad, "Zubairu bio bez koncentracije, 3-4 situacije u prvom poluvremenu nije iskoristio, da je morao da ranije odigrava, te da je u silnoj želji grešio, i počeo da nervira publiku".

- Nisam nikako tako video. On je momak koji ima 20 godina. Njegov kontinuitet je već ozbiljan. Prosto je nemoguće... misilm, ni najbolji fudbaleri na svetu ne donose dobre odluke u svakoj utakmici. Kamoli jedan 20-godišnjak. Ne možemo da očekujemo od njega da svaku utakmicu reši. Ali, on je i danas bio naš najopasniji igrač. Šanse nekad iskoristite, nekad ne, ali... on je dete koje je ogroman potencijal i samo tako to treba gledati. Naravno da će donositi neke pogrešne odluke. Ali, donose pogrešne odluke i Zahid i Natho, kamoli on - rekao je Milošević uz osmeh.

"To je trebalo da se uradi pre dve decenije!"

Poslednje pitanje novinara odnosilo se na predlog smanjenja brojeva timova u Superligi Srbije, a upitan za komentar, trener Partizana je kao iz topa poručio:

- To je trebalo da uradimo pre 20 godina!

