"VOLEO BIH DA NEKO MALO OPTERETI ZVEZDU... SUDIJE, NA PRIMER!" Nenad Lalatović briljirao i posle utakmice Crvena zvezda - Vojvodina

Crvena zvezda i Vojvodina sastali su se u 14. kolu Superlige Srbije, a konačan rezultat nije prijao strategu domaćih, Nenadu Lalatoviću.

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, u vrlo zanimljivoj utakmici Crvena zvezda je pobedila Vojvodinu, posle čega je trener Novosađana ovako započeo izjavu za TV Arena sport:



- Prvo želim da kažem ono što mi je na duši, da izjavim saučešće svim porodicama stradalih u nesreći u Novom Sadu. Jer to je nešto što je danas meni bilo iznad ovog meča. Velika tragedija.

A o meču...

- Mislim da danas nismo imali sreće! Zvezda nas nije nadigrala! Zvezda bila bolja samo na prekidima. Sami smo sebe pobedili. Danas kako je Crvena zvezda odigrala protiv nas, apsolutno nismo zaslužili da izgubimo. Izgubili smo iz tri naše lopte, sami sebi smo davali golove... Pravimo glup faul, onda umesto da izbacimo u aut, mi izbacimo u "kornu", onda čistu loptu damo njihovom igraču. Tri gola iz tri prekida. Zvezda je bila bolja iz prekida. I to je to. Čestitam na pobedi. I ne bih da kažem ništa više. Voleo bih da neko malo optereti Zvezdu. Pa, da počnemo to od sudija, na primer - uz osmeh je rekao Nenad Lalatović.

Crvena zvezda i Barselona igraju u sredu od 21 čas, a utakmicu koja je na programu na stadionu "Rajko Mitić" možete uživo da pratite uz prenos na portalu "Novosti".

