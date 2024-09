"BORA JE CEO ŽIVOT NAVIJAO ZA ZVEZDU" Emotivan poziv "delija" na meč sa Napretkom (VIDEO)

FUDBALSKI klub Crvena zvezda igraće meč protiv Napretka u osmom kolu Superlige Srbije, a navijači domaćeg sastava najavljuju emotivno veče i veliki oproštaj od velikog zvezdaša Bore Đorđevića, frontmena "Riblje čorbe", koji je preminuo 4. septembra u Ljubljani.

Foto arhiva VN/N.Paraušić

Rođeni Čačanin, Bora Đorđević nikada nije krio svoju ljubav prema Crvenoj zvezdi, a "delije" su emotivnim video-snimkom pozvale navijače da se oproste od pevača kojeg je volela cela Srbija, u video-isečku podsećaju na jednu od njegovih izjava u kojima govori o svojoj ljubavi prema crveno-belima.

- Mnogo lepih i divnih uspomena me veže za ovaj stadion. Kada Zvezda dođe u Čačak, to je bio praznik. Mi klinci dođemo, na parking kod stadiona. Tamo stane autobus sa igračima Zvezde. Mi sa krupnim očima ih gledamo, dobijemo autograme od Dragana Džajića, Aćimovića, Trifketa Mihajlovića, od te generacije koji su izlazili jedan po jedan. To su bili Bogovi za nas. Od Zvezde sam dobio dres sa brojem "10". Kada su me novinari pitali nasred terena, za televiziju, za "koga ću da navijam", rekao sam im "gospodo, nemojte da mi stavljate m**a u procep. Rođen sam u Čačku, volim ga, ali ceo život navijam za Crvenu zvezdu". Onda je ceo sever počeo da peva "jedan je Đorđević Bora", a ja sam se naježio.

Utakmica Crvena zvezda - Napredak počinje u subotu, u 20 časova, na stadionu "Rajko Mitić".

