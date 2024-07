NEVEROVATAN PREOKRET OFK BEOGRADA Radnički poražen na debiju Nikole Drinčića

TRI utakmice odigrane su danas u Superligi Srbije. Na sve tri slavili su domaćini.

FOTO: A. Ilić

Pored duela Crvena zvezda - Jedinstvo iz Uba, koji ste mogli da pratite u posebnom tekstu. Odigran je i duel Mladost - OFK Beograd (1:2), odnosno Čukarički Radnički Niš (2:0).

Duel na Banovom brdu počeo je presingom domaćina od samog početka, vršili su "brđani" pritisak na poslednju liniju Radničkog, koji je u nekoliko momenata imao poteškoća da odgovori, te su domaći često dolazili do lopti i prilika.

Đorđe Ivanović je u 32. minutu zatresao mrežu za 1:0, a u poslednjim sekundama prvog dela meča Mihajlo Cvetković uvećao je na 2:0.

Četa Nikola Drinčića aktivnija je bila u drugom poluvremenu, uglavnom je iz daljine pretio Radnički, najbolju priliku je sredinom drugog poluvremena imao Jovan Nišić, ali je golman Čukaričkog sjajno reagovao.

Za razliku od Čukaričkog, povratnik u Elitu, OFK Beograd nije imao mnogo razloga za zadovoljstvo.

Mladost je kao domaćin na stadionu "Radomir Antić" u Užicu imala pobedu u nogama protiv "romantičara" poveli su Lučanci golom Dušana Cvetinovića u 59. minutu. Tako je bilo sve do 86. minuta. Sa bele tačke je Aleksandar Kahvić u poravnao rezultat.

Tada je zbog starta u šesnaestercu isključen strelac gola za domaćina, te je do kraja Mladost igrala sa igračem manje. To su iskoristili Beograđani koji su došli do preokreta u trećem minutu nadoknade, a strelac je ponovo bio Kahvić.

Podsetimo, juče je Radnički iz Kragujevca u Leskovcu bio domaćin Železničaru iz Pančeva, a gosti su slavili 3:2, dok je Partizan bio gost na svom stadionu Napretku iz Kruševca, a četa Aleksandra Stanojevića slavila je 1:0 golom Mateusa Saldanje u završnici.

BONUS VIDEO: Geri Lineker: Džud Belingem je pravi vođa, napravio je sjajan potez

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.