NEMAJU DILEMU U RIMU: Mile Svilar dobio višemilionski ugovor

Od kako je Danijele De Rosi preuzeo Romu, Mile Svilar je dobio šansu pre Ruja Patrisija i to se klubu itekako isplatilo.

FOTO: EPA

Svilar je fenomenalno branio u protekloj sezoni, a kao nagrada stiže i bolji ugovor.

Do sada je on primao 700.000 evra godišnje, a sada će to skočiti duplo, čak malo i više.

Kako prenosi Gazeta delo Sport, sve bi trebalo da se reši narednih dana kada bi trebao da se održi sastanak čelnika kluba sa agentom golmana, a Svilar bi trebao po novom ugovoru da zarađuje 1.500.000 evra.

