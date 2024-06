VELIKO POJAČANJE ZA ČUKARIČKI: Dete Crvene zvezde stiglo na Banovo brdo

Srpski fudbaler Lazar Tufegdžić potpisao je dvogodišnji ugovor sa Čukaričkim, saopštio je danas beogradski klub.

Tufegdžić je prošao omladinsku školu Crvene zvezde. Kao pozajmljeni igrač crveno-belih igrao je za Bežaniju i OFK Beograd, a dve godine proveo je u beogradskom Sinđeliću.



On je treće pojačanje Čukaričkog u letnjem prelaznom roku, nakon što su u klub stigli golman Nikola Mirković i desni bek Miloš Cvetković.

- Svi znaju kako Čukarički radi i kakav je klub. To je presudilo da postignemo dogovor, nisam mnogo razmišljao kad je stigla ponuda. Prvi utisci su odlični, svi su me zaista lepo dočekali, od zaposlenih do saigrača. Poznajem bar 70 posto momaka koji nose dres Čukaričkog, sa nekima sa igrao ranije, neke znam sa terena. Sa Nemanjom Tošićem sam dugo bio u omladinskoj školi Crvene zvezde, sa Đorđem Ivanovićem ranije u Spartaku - rekao je Tufegdžić, prenosi zvanični sajt kluba.

On je istakao da se nada da će svojim kvalitetom da pomogne klubu da ostvari ciljeve i ambicije u narednoj sezoni.

- Pred nama su najpre pripreme, najbitnije je da svi budemo zdravi i da nas mimoiđu povrede. Mi stariji igrači smo tu da pomognemo mlađima, ali imaćemo šta da naučimo i od njih. Uglavnom, smatram da sam napravio odličan potez dolaskom u Čukarički, zbog toga sam i potpisao ugovor na dve godine - istakao je novi fudbaler Čukaričkog.

