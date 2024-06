"ILI SI SREĆAN, ILI SVE PO SPISKU": Novak Đoković o neuspehu fudbalske reprezentacije na EURO 2024

NOVAK Đoković se obratio javnosti pred početak Vimbldona, a dotakao se i fudbalske reprezentacije Srbije koja je nakon grupne faze eliminisana sa Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

FOTO: Tanjug/AP

Najbolji teniser svih vremena istakao je na početku izlaganja da se uvek trudi da promoviše zajedništvo u srpskom sportu, te u nastavku dodao:

- Trudim se da se svima nađem, da budem na raspolaganju, za svako iskustvo, volim da delim iskustvo više nego da savetujem. Svako ima svoj jedinstveni put, postoji izvesna razlika između sportova. Imaju dodirnih tačaka, taj psihiloški pristup prema zastupanju reprezentacije Srbije, u ovom slučaju u fudbalu i evropskom prvenstvu, to je veliko iskustvo, čast i privilegija, počeo je Đoković.

Nole je posetio fudbalere u svlačionici, a potom izašao i na teren Minhenske arene.

- Naježio sam se kada sam izašao na teren, toliko naših ljudi, himna kada je zapevana, odzvanja himna, ne možemo baš u tenisu da doživimo, ali znam kakva je emocija i kakva je tenzija. Nažalost, rezultat nije bio povoljan, navijali smo. Potrudio sam da dam svojijm prisustvom motiv, imao sam čas da budem na terenu, da se pozdravim sa njima. Fudbal je najveći sport ubedljivo, pre 20-30 godina su neke reprezentacije bile dobre, a sada su u zavšrnici. Ulaže se u sport, sport se razvija. Mislim da imamo reprezentaciju sa puno fantastičnih igrača, nažalost se nije pogodilo da dožive uspeh na EP. Ali, tu su posle 24 godine, uvek se Srbija digne na noge kada je fudbal tu.

Drugi igrač planete govorio je o kritikama javnosti koje stihijski stižu nakon eliminacije fudbalera Srbije.

- Nema sredine, ili si jako srećan ili sve po spisku svakome! U svojoj karijeri sam imao sreće da budem na dobroj oštrici mača kada je naš narod u pitanju, ali je bilo trenutaka kada su moji neuspesi pogodili ljude. Za svakog sportistu, kada ti kažu da nisi dao sve za svoju zemlju, to ti bude krivo. To jako lično shvatam. trudio sam se kroz čitavu karijeru da ljudi ne pomisle da nisam dao sve od sebe. Rezultat je jako nepredvidiv, ako fudbalska reprezentacija druge zemlje bolje odigra, idemo dalje. Važno je zalaganje, da se vidi emocija, da izgaraš na terenu. Sama činjenica da si već u reprezentaciji je velika odgovornost i čast, predstavljaš svoj narod, ljudi osete i vide to. Za neke fudbalere koji su na mete kritika, ne volim da vidim jer sam i sam sportista, i mene to zaboli. Mora svako da preuzme odgovornost za rezultate i ideš dalje, rekao je Đoković.

