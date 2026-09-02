LIDIJA VUKIĆEVIĆ DOBILA OTKAZ: Izbačena iz serije zbog poruke o Ratku Mladiću

GLUMICA Lidija Vukićević izbačena je iz serije "Bos il' Hadžija" samo zato što se na svom Instagram nalogu oprostila od generala Ratka Mladića koji je preminuo u Hagu.

Foto: ATA images/A. Ahel, D. Milovanović

Incident koji je doveo do prekida saradnje dogodio se dok je Vukićevićeva bila u Sarajevu, gde se pripremala za snimanje serije „Bos il' Hadžija“ u režiji Envera Puške. Na svom Instagram profilu glumica je podelila fotografije sa lokacija u Sarajevu, uključujući Vilsonovo šetalište, stvarajući utisak da je snimanje već uveliko u toku.

Istovremeno, ispod videa posvećenog Ratku Mladiću, uz poruku „Generale, živećeš večno! Most je sijao na Drini“, Vukićevićeva je objavila niz emotikona koji simbolizuju slomljeno srce, molitvu i odobravanje.

Vlasnik produkcije Hajp TV, Saša Mirković, potvrdio je prekid saradnje.

„Svako ko na bilo koji način vređa ljude u zemljama u kojima poslujemo više neće sarađivati sa nama. Zato smo odlučili da se zahvalimo dotičnoj osobi na saradnji“, rekao je sramno Mirković, ne navodeći direktno ime glumice. Međutim, naknadna razmena komentara ispod objave otklonila je svaku sumnju. Na glumičinu poruku u „Volim te, čoveče“ , Mirković je odgovorila: „I ja tebe volim, ali pravila su pravila“, potvrđujući da se odluka odnosi konkretno na nju.

Da sve bude još gore, usledila je javna hajka na srpsku glumicu. Pozivi na bojkot serije proširili su se društvenim mrežama, a protiv glumice je podneta krivična prijava Tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je počinila krivično delo iz člana 145a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na podsticanje nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Ni to nije bilo sve, u javnom apelu pokrenutom na Fejsbuku, od produkcije i reditelja Envera Puške zatraženo je da odmah uklone Vukićevićevu iz projekta, prekinu njen angažman i javno se izjasne o celom slučaju.

Postavljen je ultimatum: „Nema prekida saradnje - nema gledanja“.

Podsetimo, Lidija Vukićević se pre nekoliko dana oglasila iz Sarajeva, nakon što je u tom gradu protiv nje podneta krivična prijava zbog komentara koji je ostavila na objavu o Ratku Mladiću.

"Ako je neko mislio da dolazim iz zemlje pod nekadašnjim rukovodstvom Borisa Tadića koji se svima izvinjavao prevario se. Dolazim iz ponosne zemlje Srbije kojoj je ponos vratio predsednik Vučić. Ako je neko mislio da neću da ožalim generala gadno se prevario! Ja ostajem u duši Srpkinja koja poštuje sve naše generale koje je Hag ubio. Ne može niko da mi zabrani da budem ono što jesam, ali napominjem, uz uvažavanje svake zemlje u koju dođem. Ostajem ono što jesam, Srpkinja koja žali Ratka Mladića. Ja sam u hotelskoj sobi nek dođu slobodno da me uhapse. Nije problem ni da odem i u svoju Srbiju, najponosniju zemlju. Neka me uhapse ostajem pri svom stavu ", istakla je Lidija Vukićević za Informer.

"Odjednom kao neki problem, ja nisam znala o čemu se radi, posle sam saznala o čemu je reč. Ja sam u hotelskoj sobi, ne znam da li će snimanje sutra biti nastavljeno. Znam samo da mi ne mogu ništa. Ne zanima me iako odluče da ne nastavimo snimanje, ja se vraćam u najlepšu zemlju Srbiju i u skladu sa tim se i ponašam. Oni neka pišu i piskaraju prijave, nemam problem niti sam uplašena. Ne smatram da sam bilo šta kriva, niti da sam išta loše uradila. Sram ih bilo!", istakla je glumica i dodala:

"Naš predsednik je dolazio u Srebrenicu, znamo kako je prošao. Zagovarao je pomirenje, ali oni to ne žele. Mogu da izađem nasred grada i kažem da žalim generala Ratka Mladića, jer ne mogu da ćutim gde god da sam kada ode takav general. Ne osećam se krivom, ali moram i ovo da kažem. Na Baš čaršiji su ljudi izlazili da me pozdrave, plakali, grlili me, slikali me. U ekipi su takođe predivni, ali uvek se nađe neko ko hoće nemire i sukobe. Moram da napomenem da su mi ljudi iz ekipe rekli "Sramota nas je što su ti to uradili". Ako očekuju da se odričem svog, to se nikada neće dogoditi."