PRIČA O POŠTENJU I PRAVIM VREDNOSTIMA: Video iz porodičnog doma Nermina Handžića oduševio region (FOTO)
MLADI pevač Nermin Handžić je, zajedno sa Viki Miljković i Draganom Taškovićem Tašketom, odlučio da priredi jedno posebno, iskreno i emotivno iznenađenje svojoj majci Sabriji.
Naime, vraćajući se sa jednog od mnogobrojnih nastupa, spontano su došli na ideju da svrate u Nerminov rodni Tešanj i obraduju njegovu majku i čitavu porodicu nenajavljenom posetom.
U svom toplom i vedrom duhu, Nermin je pozvao majku i kroz osmeh je upitao koliko joj je vremena potrebno da napravi pitu.
Bez razmišljanja, kao i svaka majka koja svoje dete dočekuje s ljubavlju, Sabrija je odgovorila – za sat vremena. I zaista, tačno toliko je bilo dovoljno da ih, po dolasku, u porodičnom domu dočeka miris domaće pite, toplina doma i ona posebna energija.
Taj trenutak nije bio samo obična poseta, već pravi mali praznik emocija, smeha i zajedništva. Viki i Taške su, kao i mnogo puta do sada, pokazali koliko su bliski Nerminu i njegovoj porodici.
-Evo je prava domaća pita. Spremna za sat vremena - rekao je Nermin nakon što je stigao u porodični dom.
Na pitanje kakva je pita, Viki je odgovorila kroz smeh uz sve pohvale za domaćicu.
-Pita je brutalna, ja sam pojela sve što niste vi - rekla je Viki sa osmehom na licu.
Njihov odnos odavno prevazilazi granice kolegijalnosti, oni su kao porodica, povezani iskrenim poštovanjem, podrškom i toplinom koja se retko sreće.
Upravo kroz ovakve trenutke vidi se koliko su njihove veze duboke i iskrene. Viki, Taške i Nerminova porodica pravi su primer kako se neguju prave vrednosti – međusobno uvažavanje, bliskost, poštovanje, pažnja i spremnost da se radost podeli sa najmilijima i pokazatelj da istinsku sreću čine ovakva dešavanja.
Njihova povezanost i način na koji brinu jedni o drugima podsećaju nas šta je zaista važno u životu – porodica, ljubav i ljudi koji su uvek tu.
Ova topla priča iz Tešnja još jednom potvrđuje da, uprkos brojnim obavezama i uspešnim karijerama, najlepši trenuci ostaju oni provedeni u krugu porodice, uz osmeh i zagrljaj.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
SANjA VUČIĆ U VELIKOM USKRŠNjEM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Pevaću što više mogu (FOTO)
13. 04. 2026. u 12:05
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
