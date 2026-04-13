Poznati

PRIČA O POŠTENJU I PRAVIM VREDNOSTIMA: Video iz porodičnog doma Nermina Handžića oduševio region (FOTO)

Dušan Cakić

13. 04. 2026. u 21:40

MLADI pevač Nermin Handžić je, zajedno sa Viki Miljković i Draganom Taškovićem Tašketom, odlučio da priredi jedno posebno, iskreno i emotivno iznenađenje svojoj majci Sabriji.

ПРИЧА О ПОШТЕЊУ И ПРАВИМ ВРЕДНОСТИМА: Видео из породичног дома Нермина Ханџића одушевио регион (ФОТО)

Foto: Novosti

Naime, vraćajući se sa jednog od mnogobrojnih nastupa, spontano su došli na ideju da svrate u Nerminov rodni Tešanj i obraduju njegovu majku i čitavu porodicu nenajavljenom posetom.

U svom toplom i vedrom duhu, Nermin je pozvao majku i kroz osmeh je upitao koliko joj je vremena potrebno da napravi pitu.

Bez razmišljanja, kao i svaka majka koja svoje dete dočekuje s ljubavlju, Sabrija je odgovorila – za sat vremena. I zaista, tačno toliko je bilo dovoljno da ih, po dolasku, u porodičnom domu dočeka miris domaće pite, toplina doma i ona posebna energija.

Taj trenutak nije bio samo obična poseta, već pravi mali praznik emocija, smeha i zajedništva. Viki i Taške su, kao i mnogo puta do sada, pokazali koliko su bliski Nerminu i njegovoj porodici.

-Evo je prava domaća pita. Spremna za sat vremena - rekao je Nermin nakon što je stigao u porodični dom.

Foto: Novosti

Na pitanje kakva je pita, Viki je odgovorila kroz smeh uz sve pohvale za domaćicu.

-Pita je brutalna, ja sam pojela sve što niste vi - rekla je Viki sa osmehom na licu.

Njihov odnos odavno prevazilazi granice kolegijalnosti, oni su kao porodica, povezani iskrenim poštovanjem, podrškom i toplinom koja se retko sreće.

Upravo kroz ovakve trenutke vidi se koliko su njihove veze duboke i iskrene. Viki, Taške i Nerminova porodica pravi su primer kako se neguju prave vrednosti – međusobno uvažavanje, bliskost, poštovanje, pažnja i spremnost da se radost podeli sa najmilijima i pokazatelj da istinsku sreću čine ovakva dešavanja.

Njihova povezanost i način na koji brinu jedni o drugima podsećaju nas šta je zaista važno u životu – porodica, ljubav i ljudi koji su uvek tu.

Ova topla priča iz Tešnja još jednom potvrđuje da, uprkos brojnim obavezama i uspešnim karijerama, najlepši trenuci ostaju oni provedeni u krugu porodice, uz osmeh i zagrljaj.

 

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

