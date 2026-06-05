Svet

PONOS AMERIČKE VOJSKE ZAKAZAO KADA JE BILO NAJVAŽNIJE? Incident u Kuvajtu o kojem bruji ceo svet

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 06. 2026. u 16:11

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NAKON razmene vatre između iranskih i američkih snaga 3. juna, Iranski korpus islamske revolucionarne garde je izvestio da je sistem protivvazdušne odbrane dugog dometa MIM-104 Patriot, koji je u službi Kuvajta, naneo veliku štetu Terminalu 1 Međunarodnog aerodroma u Kuvajtu, nakon što je pogrešio i nije uspeo da presretne svoju metu.

ПОНОС АМЕРИЧКЕ ВОЈСКЕ ЗАКАЗАО КАДА ЈЕ БИЛО НАЈВАЖНИЈЕ? Инцидент у Кувајту о којем бруји цео свет

PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Iako je video snimak potvrdio da je najmanje jedan iranski dron za jednokratnu upotrebu pogodio terminal, obim štete ukazuje na to da ga je pogodilo više od jednog projektila, što čini pogodak Patriot sistema veoma mogućim. Iranski izveštaj potvrđuje višestruke prijavljene incidente u kojima Patriot sistemi nisu uspeli da pogode svoje mete i prouzrokovali štetu civilnoj infrastrukturi, a ponekad i civilne žrtve, pri čemu su takvi incidenti prijavljeni nekoliko puta tokom više od tri decenije.

Depositphotos/ecrow

Lansiranja iz sistema Patriot američke vojske u Bahreinu izazvala su desetine civilnih žrtava 9. marta, a istraživači sa Instituta za međunarodne studije Midlberi kasnije tog meseca potvrdili su prethodne procene da je raketa koja je izazvala žrtve lansirana iz baterije američke vojske koja se nalazi otprilike sedam kilometara jugozapadno od naselja Mahaza na ostrvu Sitra. Izvori iz američke i bahreinske vlade prvobitno su žrtve pripisali napadu iranskog drona. U početnim satima neprijateljstava, snimci su pokazali da sistemi Patriot u Kataru konstantno ne uspevaju da presretnu iranske balističke rakete, a snimci su prikazivali tri lansirana presretača, umesto standardnih dva, što ukazuje na svest o manjoj od oglašene verovatnoće pogibije. Sredinom marta, član posade civilnog broda koji je plovio kroz Omanski zaliv snimio je dve iranske balističke rakete koje su pogodile naftna postrojenja u luci Fudžejra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i propao u pokušajima lokalnih snaga da koriste sistem Patriot da ih presretnu, uprkos lansiranju tri presretača na svaku metu.

Istorija sistema Patriot koji prete prijateljskim civilnim ciljevima seže do prve borbene upotrebe sistema tokom Zalivskog rata 1991. godine, kada su sistemi ispaljivali protivraketne presretače iznad naseljenih područja u Izraelu i Saudijskoj Arabiji, oštećujući zgrade krhotinama ili gledajući kako cele rakete padaju na zemlju. U skorije vreme, otkriveno je da su saudijske baterije Patriot, koje su se branile od raketnih i dronova iz Jemena, imale kvarove, ostavljajući krhotine u urbanim područjima i uzrokujući povrede i materijalnu štetu tokom napora da se presretnu balističke rakete lansirane iz Jemena. Raketni sistemi Patriot su takođe bili uključeni u incidente sa prijateljskom vatrom, a najznačajniji su bili tokom invazije na Irak koju su predvodile SAD 2003. godine, kada su sistemi oborili više prijateljskih lovaca, uključujući britanski Tornado, što je dovelo do odluke o obustavi operacija sistema.

Sposobnosti regionalne mreže protivvazdušne odbrane SAD i njihovih strateških partnera dovedene su u ozbiljno pitanje ishodom neprijateljstava sa Iranom. Iranski precizni udari brzo su uništili jedini radar AN/FPS-132 stacioniran van SAD, koji se nalazio u Kataru, i dva radara AN/TPY-2 iz THAAD sistema u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i više radarskih sistema niže vrednosti. U Izraelu, gde su sistemi protivvazdušne odbrane bili najkoncentrisaniji, lokalni list „Haarec“ je krajem marta potvrdio da je 8 od 10 iranskih raketa lansiranih na izraelske ciljeve dosezalo svoje ciljeve, nakon sve većeg broja izveštaja i sve veće količine snimaka koji ukazuju na neuspehe balističke raketne odbrane u zemlji. Zalihe presretača američke vojske za sistem „Patriot“ već su bile ozbiljno iscrpljene kada je zemlja pokrenula napade na Iran, a sredinom 2025. godine potvrđeno je da su pale na samo 25 procenata količine koju je Pentagon smatrao neophodnom. Vojska je ušla u rat sa ozbiljno iscrpljenim zalihama presretača za THAAD sisteme dizajnirane za presretanje napada većeg dometa.

(militarywatchmagazine.com)

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