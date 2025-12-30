Poznati

ON JE NAJMLAĐI PEVAČ KOJI ĆE NASTUPITI NA KONCERTU POSVEĆENOM ŠABANU: Ovako je Gordana Šaulić reagovala kada ga je poslednji put slušala

Dušan Cakić

30. 12. 2025. u 14:15

NERMIN Handžić najmlađi je pevač koji će nastupiti 17. fenruara na koncertu “Verujem u ljubav” posvećenom Šabanu Šauliću.

Foto: Goran Jovanović

Koliko porodica Šaulić poštuje mladog pevača i njegov talenat, svedoči jedan gest Gordane Šaulić, supruge kralja narodne muzike.

Naime, Gordana je poslednji put uživo Nermina slušala na proslavi 18. rođendana Andreja, sina Violete Miljković i Dragana Taškovića.

Foto: Goran Jovanović

Tada je pobednik “Zvezda Granda” izveo pesmu “Kraljice mog srca”, a Gordana je ustala, sve vreme je stajala dok je pesma trajala, i na kraju je mladog pevača nagradila aplauzom.

Video se pojavio na društvenim mrežama, a postao je viralan u svim zemljama u regionu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bato Sisic (@bato_sisic)

Podsetimo, na koncertu 17. februara nastupaće nastupaće: Nermin Handžić, Emir Habibović, Snežana Đurišić, Beki Bekić, Ilda Šaulić, Marija Šerifović, Aleksandra Prijović, u pratnji Aleksandra Sofronijevića i njegovog orkestra.

 

