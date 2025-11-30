Poznati

LJUBAV MORA DA ZAVLADA: Toni Cetinski održao i treći koncert i otkrio šta ga je pokrenulo (FOTO)

Dušan Cakić

30. 11. 2025. u 21:20

PLAVA dvorana Sava centra bila je prepuna i večeras kada je Toni Cetinski održao treći koncert u okviru regionalne turneje „Samo ljubav“.

Foto: Novosti

Koncertno treće veče počeo je pesmom „Ako se to zove ljubav“, a zatim su se ređali hitovi zbog kojih je publika stajala na nogama.

Foto: Novosti

„Blago onom tko te ima“, „Čovjek od leda“, „Od milijun žena“, „Jednom u životu“, „Kad žena zavoli“ i mnoge druge u horu su pevali svi prisutni.

- Bilo je i više nego dobro, od onoga što sam ja očekivao. Tri emotivne noći, pokrenula me je ljubav i ona je zavladala. Sada mi sledi mali odmor, pa ponovo druženje sa ljudima koji vole moju muziku - istakao je Toni za "Večernje novosti".

Foto: Novosti

Posle dva rasprodata nastupa, energija u Plavoj dvorani nije jenjavala. Večeras, 30. novembra, bila je možda i najemotivnija muzička noć. Još jedno toplo muzičko veče bilo je pred Beogradom. Ljubav je i večeras zavladala Tonijevom muzikom i pesmom.

 

