LJUBAV MORA DA ZAVLADA: Toni Cetinski održao i treći koncert i otkrio šta ga je pokrenulo (FOTO)
PLAVA dvorana Sava centra bila je prepuna i večeras kada je Toni Cetinski održao treći koncert u okviru regionalne turneje „Samo ljubav“.
Koncertno treće veče počeo je pesmom „Ako se to zove ljubav“, a zatim su se ređali hitovi zbog kojih je publika stajala na nogama.
„Blago onom tko te ima“, „Čovjek od leda“, „Od milijun žena“, „Jednom u životu“, „Kad žena zavoli“ i mnoge druge u horu su pevali svi prisutni.
- Bilo je i više nego dobro, od onoga što sam ja očekivao. Tri emotivne noći, pokrenula me je ljubav i ona je zavladala. Sada mi sledi mali odmor, pa ponovo druženje sa ljudima koji vole moju muziku - istakao je Toni za "Večernje novosti".
Posle dva rasprodata nastupa, energija u Plavoj dvorani nije jenjavala. Večeras, 30. novembra, bila je možda i najemotivnija muzička noć. Još jedno toplo muzičko veče bilo je pred Beogradom. Ljubav je i večeras zavladala Tonijevom muzikom i pesmom.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
"ARENA" NA NOGAMA: Lepa Brena zaigrala kolo šumadijsko (FOTO)
30. 11. 2025. u 17:20
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)