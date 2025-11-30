ACA LUKAS NEPOŽELJAN U REPUBLICI SRPSKOJ Dodik: Fotografišući se s Orićem pevač duboko povredio potomke žrtava i srpski narod

PEVAČ Aca Lukas je duboko povredio sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem, rekao je predsednik SNSD-a Milorad Dodik.

Foto: Novosti

- Zločini koje su Naser Orić i njegovi vojnici počinili nad srpskim narodom na području Srebrenice i Bratunca su bili monstruozni i zato je Lukas fotografišući se s njim duboko povredio potomke žrtava i srpski narod - istakao je Dodik.

Poslije ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini, napisao je Dodik na Iksu.

Na društvenim mrežama objavljena je fotografija na kojoj su između ostalih, zločinac Naser Orić i pevači Aca Lukas i Šerif Konjević.

Lukas kaže da se te večeri fotografisao sa velikim brojem ljudi i da se ne seća svakoga pojedinačno.

- Za stolom su se smenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom - poručio je pevač za Kurir.