MUZIKA JE MOJ ŽIVOT, ALI PORODICA JE MOJE NAJVEĆE BOGATSTVO: Borko Radivojević proslavio prvi rođendan unuku (FOTO)

JEDAN od najcenjenijih muzičara na domaćoj sceni, Borko Radivojević. podelio je sa svojim pratiocima emotivan trenutak iz privatnog života proslavu prvog rođendana unuka Jakova.

Foto: Privatna arhiva

Fotografija koju je objavio na Instagramu dirnula je mnoge, a u komentarima su se nizale čestitke i poruke podrške. Foto: Privatna arhiva

Slavlje je, kako se vidi na objavi, proteklo u veseloj i porodičnoj atmosferi u jednom restoranu u Petrovcu na Mlavi. Radivojevići su tim povodom organizovali porodično okupljanje, uz osmeh, tortu i balone, a najemotivniji trenutak bio je kada je ponosni deda podigao svog unuka i nazdravio njegovom prvom rođendanu. U društvu najbližih, Borko je sa osmehom i velikim ponosom obeležio ovaj važan dan, još jednom pokazavši koliko mu znače porodični trenuci i zajedništvo.

- Ništa na svetu ne može da zameni ovakav osećaj. Muzika je moj život, ali porodica je moje najveće bogatstvo. Kada vidite dete koje se smeje i trči po kući, zaboravite na sve obaveze, koncerte, snimanja... Ovaj dan ću pamtiti zauvek - rekao je Radivojević za naš list. Foto: Instagram/borko_official_

Na fotografiji koju je podelio vidi se i koliko je harmonikaš posvećen ulozi dede dok se u pozadini čuje dečji smeh, Borko drži unuka u naručju i s osmehom mu čestita prvi rođendan. Objavu su mnogi njegovi fanovi ocenili kao „najlepšu koju je ikada objavio.

BONUS VIDEO:

