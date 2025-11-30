MUZIKA JE MOJ ŽIVOT, ALI PORODICA JE MOJE NAJVEĆE BOGATSTVO: Borko Radivojević proslavio prvi rođendan unuku (FOTO)
JEDAN od najcenjenijih muzičara na domaćoj sceni, Borko Radivojević. podelio je sa svojim pratiocima emotivan trenutak iz privatnog života proslavu prvog rođendana unuka Jakova.
Fotografija koju je objavio na Instagramu dirnula je mnoge, a u komentarima su se nizale čestitke i poruke podrške.
Slavlje je, kako se vidi na objavi, proteklo u veseloj i porodičnoj atmosferi u jednom restoranu u Petrovcu na Mlavi. Radivojevići su tim povodom organizovali porodično okupljanje, uz osmeh, tortu i balone, a najemotivniji trenutak bio je kada je ponosni deda podigao svog unuka i nazdravio njegovom prvom rođendanu. U društvu najbližih, Borko je sa osmehom i velikim ponosom obeležio ovaj važan dan, još jednom pokazavši koliko mu znače porodični trenuci i zajedništvo.
- Ništa na svetu ne može da zameni ovakav osećaj. Muzika je moj život, ali porodica je moje najveće bogatstvo. Kada vidite dete koje se smeje i trči po kući, zaboravite na sve obaveze, koncerte, snimanja... Ovaj dan ću pamtiti zauvek - rekao je Radivojević za naš list.
Na fotografiji koju je podelio vidi se i koliko je harmonikaš posvećen ulozi dede dok se u pozadini čuje dečji smeh, Borko drži unuka u naručju i s osmehom mu čestita prvi rođendan. Objavu su mnogi njegovi fanovi ocenili kao „najlepšu koju je ikada objavio.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
"ARENA" NA NOGAMA: Lepa Brena zaigrala kolo šumadijsko (FOTO)
30. 11. 2025. u 17:20
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)