UMRLA LJILJANA JORGOVANOVIĆ: Pisala je hitove Ceci, Čoli, sarađivala sa Marinom Tucaković

TEKSTOPISAC Ljiljana Jorgovanović umrla je u 66. godini.

Foto: Pixabay

Ljiljana Jorgovanović je sarađivala sa Marinom Tucaković i bila je jedna od najboljih novinara bivše Jugoslavije, pisala je brojne reportaže po kojima je postala prepoznatljiva.

Ljiljana Jorgovanović (rođena 1959) je napisala više hit albuma na prostoru bivše Jugoslavije. Poznata je po saradnji sa Cecom, Zdravkom Čolićem, Acom Lukasom, Željkom Joksimovićem i Džejem, između ostalih.

Pre nego što se okrenula folk muzici, sarađivala je sa pop, rok i novotalasnim izvođačima. Ipak, doživela je veliki uspeh pišući pesme zajedno sa svojom asistentkinjom Marinom Tucaković.

(Blic)

