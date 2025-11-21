Poznati

CECINA SPECIJALNA GOŠĆA: Maja Berović zapevala sa folk zvezdom na koncertu (FOTO)

Dušan Cakić

21. 11. 2025. u 23:10

FOLK diva Svetlana Ceca Ražnatović održala je veliki koncert u Sremskoj Mitrovici.

ЦЕЦИНА СПЕЦИЈАЛНА ГОШЋА: Маја Беровић запевала са фолк звездом на концерту (ФОТО)

Foto: Novosti

Pored svojih pesama, određeni deo večeri bio je predviđen za goste, te je Ceca u jednom bloku ugostila svoju koleginicu, muzičku zvezdu Maju Berović.

Foto: Novosti

Maja se pridružila Svetlani na sceni, te su otepvale duet "Ne računaj na mene".

Foto: Novosti

Publika u dovrani pozdravila je i Maju i Cecu velikim aplauzom.

 

