CECINA SPECIJALNA GOŠĆA: Maja Berović zapevala sa folk zvezdom na koncertu (FOTO)

FOLK diva Svetlana Ceca Ražnatović održala je veliki koncert u Sremskoj Mitrovici.

Foto: Novosti

Pored svojih pesama, određeni deo večeri bio je predviđen za goste, te je Ceca u jednom bloku ugostila svoju koleginicu, muzičku zvezdu Maju Berović. Foto: Novosti

Maja se pridružila Svetlani na sceni, te su otepvale duet "Ne računaj na mene". Foto: Novosti

Publika u dovrani pozdravila je i Maju i Cecu velikim aplauzom.

BONUS VIDEO:

