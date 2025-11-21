CECINA SPECIJALNA GOŠĆA: Maja Berović zapevala sa folk zvezdom na koncertu (FOTO)
FOLK diva Svetlana Ceca Ražnatović održala je veliki koncert u Sremskoj Mitrovici.
Pored svojih pesama, određeni deo večeri bio je predviđen za goste, te je Ceca u jednom bloku ugostila svoju koleginicu, muzičku zvezdu Maju Berović.
Maja se pridružila Svetlani na sceni, te su otepvale duet "Ne računaj na mene".
Publika u dovrani pozdravila je i Maju i Cecu velikim aplauzom.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
