PRAVA EUFORIJA: Ceca Ražnatović publiku u Sremskoj Mitrovici zadivila izgledom (FOTO)

Dušan Cakić

21. 11. 2025. u 22:30

KONCERT najveće balkanske estradno-muzičke folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović u Sremskoj Mitrovici izazvao je pravu euforiju kod publike.

Foto: Novosti

Pevačica se pojavila na bini u kožnom miniću, sakou i čizmama preko kolena, izgledajući toliko moćno da je sve ostavila bez teksta. Publika je jednostavno odlepila i svi su vrištali i pevali zajedno sa folk divom.

Foto: Novosti

Usledila je prava euforija i oduševljenje publike koja je pevajući uglas pratila svaki takt. U toku večeri ređala je svoje velike hitove, što je izazvalo potpuni trans među prisutnima, a atmosfera u dvorani dostigla je vrhunac, kako su se smenjivale numere jedna za drugom.

Foto: Novosti

Večerašnjim nastupom Svetlana je još jednom pokazala zašto je najveća balkanska zvezda, spajajući energiju, stil i harizmu u svakom trenutku koncerta.

 

