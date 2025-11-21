PRAVA EUFORIJA: Ceca Ražnatović publiku u Sremskoj Mitrovici zadivila izgledom (FOTO)
KONCERT najveće balkanske estradno-muzičke folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović u Sremskoj Mitrovici izazvao je pravu euforiju kod publike.
Pevačica se pojavila na bini u kožnom miniću, sakou i čizmama preko kolena, izgledajući toliko moćno da je sve ostavila bez teksta. Publika je jednostavno odlepila i svi su vrištali i pevali zajedno sa folk divom.
Večerašnjim nastupom Svetlana je još jednom pokazala zašto je najveća balkanska zvezda, spajajući energiju, stil i harizmu u svakom trenutku koncerta.
