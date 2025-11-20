KONAČNO SAM POBEDILA STRAHOVE: Marina Visković stihovima poslala snažnu poruku (FOTO)

POP pevačica Marina Visković iznenadila je publiku emotivnom baladom pod nazivom „Sporedna uloga“ koja je za samo dva dana od objavljivanja osvojila sve njene fanove, međutim nije ni slutila da će se dići toliko velika pompa oko ekranizacije ove numere.

Kada je reditelj spota došao na ideju da se radnja odvija u jednoj crkvi u naselju Putunci, Viskovićevoj se to odmah dopalo s obzirom na poruku koju nosi ova numera.Međutim, kada je shvatila da u jednom trenutku specijalna jedinica policije treba da upadne u kapelu, nije joj bilo svejedno.

Razmišljala je kako će publika reagovati na ovaj scenario, ali je na kraju poklekla i pristala.

- Kada sam prvi put čula ovu pesmu, moram da priznam da sam plakala. Reči su me dirnule pravo u srce i dušu jer sam shvatila da smo mnogi od nas bili sporedne uloge u nečijim životima, uprkos tome što smo sve dali da im život učinimo lepšim. Ipak, svako od nas zaslužuje da bude glavna uloga u sopstvenom životu, nikako sporedna - rekla je Marina za naš list i dodala:

- Konačno sam pobedila sve strahove koje sam imala i istrgla se iz kandži tuđeg mišljenja, a to je bila moja najveća borba, a sada ujedno i pobeda. I baš kao što kažu stihovi nove pesme: „Briga me, šta će ko reći...“. Važno je da živimo svoj život onako kako želimo i da nikoga ne ugrožavamo – zaključiča nam je pevačica.

U spotu za novu pesmu pojavljuje i simfonijski orkestar, a ekipa školovanih umetnika bila je oduševljena saradnjom sa Marinom.

