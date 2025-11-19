UniCredit Banka vam omogućava pristup ekskluzivnoj pretprodaji ulaznica za koncerte Deep Purple i Lenny-ja Kravitz-a
UNICREDIT Banka, u saradnji sa eFinity vodećom online platformom za kupovinu ulaznica, vam daje priliku da prvi obezbedite svoje mesto na predstojećim koncertima u organizaciji Skymusic-a: Lenny-ja Kravitz-a koji se održava 17. juna 2026, na Ušću, kao i legendarne grupe Deep Purple, 10. oktobra 2026, u Beogradskoj Areni.
Pretprodaja ulaznica za koncerte ekskluzivno je omogućena samo za klijente UniCredit Banke i sve one koji to postanu. Više detalja na linku: https://www.unicreditbank.rs/rs/pi/presale.html
Početak rane kupovine ulaznica za koncert Deep Purple je 19. novembra 2025. i traje 48h. Kupovina ulaznica za koncert Lenny Kravitz-a biće omogućena 20. novembra 2025.
Važno je da znate da kupovina ulaznica za jedan koncert ne isključuje kupovinu za drugi.
Muzika pokreće sećanja i gradi uspomene koje se pamte. Zato UniCredit Banka ove jeseni pruža mogućnost svim ljubiteljima rok muzike da svoje uspomene stvaraju baš na rokerskim spektaklima! Budite u toku i saznajte zašto Muzika pokreće. Više na sajtu UniCredit Banke: https://www.unicreditbank.rs/rs/pi/muzika-pokrece-intro.html
Preporučujemo
"GLEDAO ME KAO SMRDLjIV SIR": Pevačica o situaciji sa Čolom
20. 11. 2025. u 07:45
SANTA LEDA: Tea Tairović i Barbara Bobak prijateljstvo pretočile u saradnju (FOTO)
19. 11. 2025. u 22:35
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)