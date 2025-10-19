MIROSLAV ILIĆ "POKORIO" ZAGREB: Slavuj iz Mrčajevaca priredio noć za pamćenje (FOTO)
LEGENDARNA zvezda narodne muzike Miroslav Ilić priredio je sinoć veče za pamćenje u Hrvatskoj.
Muzička legenda održao je koncert u prepunoj Areni Zagreb, na koncertu koji se danima unapred rasprodao i sa nestrpljenjem iščekivao.Uostalom kao i svaki nastup slavuja iz Mrčajevaca.
Emocije, sećanja i bezvremenski hitovi spojili su generacije u večeri koja će se dugo prepričavati. Koncert je svečano otvoren hitom „Pozdravi je, pozdravi“, dok je Arena doslovno zablistala u punom sjaju. Ilić se zatim obratio prisutnima toplim rečima:
- Dobra noć, dobri ljudi! Za ovaj grad me vežu prelepe uspomene i neću dozvoliti nikome da mi ih oduzme - rekao je muzičar.
Do bine je Miroslava ispratio Saša Mirković, čelnik Hype imperije, ali i njegov dugogodišnji prijatelj, menadžer i producent. Ilić nije krio zahvalnost, već je ponosno istakao:
- Naravno da je Saša Mirković, kao moj prijatelj, menadžer i producent, uvek tu uz mene. Sve nekako počinje i završava se s njim - istakao je Miroslav.
Uz Mirkovićevu podršku, Ilić je zakoračio na binu i započeo nezaboravnu noć ispunjenu najvećim hitovima i emocijama koje spajaju generacije.
- A tek smo počeli! Živeli -poručio je legendarni pevač.
U pratnji orkestra Miše Mijatovića, a sa Aleksandrom i Dejanom na sceni, najavio je sledeću pesmu posvećenu „božanstvenim damama i damicama“. „Božanstvena ženo“, pesmu koja ima posebno mesto u njegovom srcu jer je njome 1983. godine započeo prvi veći nastup.
Prvi specijalni gost bio je dečak Ajdin Osmanović, koji je s Miroslavom izveo numeru „Ova noć“, dok je publika uglas pevala i aplaudirala.
Posebnu pažnju izazvala je Maja Šuput, hrvatska zvezda čije je prisustvo dodatno zagrejalo atmosferu u Areni. Zajedno sa Miroslavom otpevala je legendarnu pesmu „Jedan dan života“, a potom izvela i svoj hit „Lopove“.
Na scenu je zatim izašla i Mira Škorić, još jedna posebna gošća večeri. Miroslav ju je najavio sa posebnim poštovanjem, a publika je uglas pevala hitove kao što su: "Manastir", "Ti si k'o i ja", "Otkači" i mnogi drugi.
Koncert je zaključen dirljivim govorom Miroslava Ilića, koji je najavio da je ovo samo početak:
- Ovo je bilo zagrevanje za sledeću godinu, dragi moji! Bog neka vas čuva, neka vam da zdravlje - rekao je Miroslav.
U emotivnom finišu, osvrnuo se i na nedavnu smrt velikog prijatelja, Halida Bešlića, rekavši da nema snage da otpeva njegovu pesmu, pa je zamolio svog pratećeg vokala Dejana da izvede legendarnu „Miljacku“. U tom trenutku, emocije su preplavile Arenu i rasplakale ceo parter.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
