SAD ME JAKO ZAGRLI: Goca Tržan održala veliki koncert, pa upitala - "Da li znate šta je sreća ili ste je izgubili u tuđim očekivanjima" (FOTO

POP zvezda Gordana Goca Tržan održala je večeras veliki solistički koncertu u MTS dvorani pod simboličnim nazivom "Sad me jako zagrli".

Foto: Novosti

Naime, pre nego što je i sama istupila na scenu, na ekranu se pojavio kratak film, sa veoma moćnom porukom.

- Da li ste srećni?! Da li ste zadovoljni?! Da li uopšte znate šta je to istinska sreća ili ste je izgubili u brzini, u strahu, u tuđim očekivanjima?! Možda ste je sahranili pod obavezama, pod maskama koje svakog dana nosite ili ste je zamenili za nešto prolazno, za sliku, za lajk, za trenutak pažnje?! Da li ste je ikada zaista osetili onako bez razloga ili samo mislite da jeste?! Gde se sreća krije danas?! U kome, u čemu i da li je još tražite?! - glasila je poruka koja je osvanula na ekranu, a koju je Goca izgovarala, što možete pogledati u nastavku:

Nakon ove poruke, Goca je istupila na scenu u veoma provokativnom izdanju, što je mnoge iznenadilo, dok su neki pak, ovo od nje i očekivali, s obzirom na to da važi za javnu ličnost bez tabua. Foto: Novosti

Pre početka koncerta, pop zvezda je sa ekipom "Večernjih novosti" porazgovarala i istakla kako se oseća pred izlazak na binu.

- Drugačiji mi je sad repertoar, ubacila sam nekih balada, starijih pesama... Nisam sujeverna, samo se pred izlazak na binu svaki put prekrstim, molim se Bogu da sve bude kako treba. Raša je slomio kost na domalom prstu, zato izgleda kako izgleda. Foto: Novosti

Iako postoji 32 godine na sceni, kaže da ima odgovornost, a tremu ne.

- Uvek imam tremu dok traje prva pesma, nikad nisam probala narkotike, ne pijem alkohol, ne pušim, meni su dovoljne vibracije od publike. Ja sam, recimo, nekad bila pobednik republičkog takmičenja u recitovanju, tokom školovanja. Mene publika radi - zaključila je pop diva. Foto: Novosti

Veliki broj poznatih ličnosti došao je da je podrži,a među njima bili su Milica Pavlović i Bojan Vasković, pevač i frontemn "Leksington" benda. Foto: Novosti

Nema sumnje da publika koji je bio prisutna, uživala u pravoj veseloj Gocinoj večeri ispunjenom muzikom i pesmom.

BONUS VIDEO:

