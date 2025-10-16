UVEK ISPRED SVIH: Ovako su poznate ličnosti čestitale 72. rođendan "Večernjim novostima" (FOTO)
"VEČERNjE novosti" danas slave 72. rođendan.
Večernjak čiji su iznedrili burni događaji u jeku "Tršćanske krize", "načinje" osmu deceniju iako je tada malo ko mogao da pretpostavi da će 16. oktobar 1953. postati važan datum u istoriji srpskog i jugoslovenskog novinarstva, da će moto "brzo, kratko, jasno" još brže osvajati poverenje čitalaca.
Osmu deceniju postojanja i najlepše čestitke za 72. rođendan "Večernjih novosti", poželele su naše najveće i najpopularnije poznate ličnosti: Svetlana Ceca Ražnatović, Violeta Viki Miljković, Snežana Đurišić, Željko Samardžić, Ana Bekuta, Ilda Šaulić, Dragana Mirković, Anđela Đurašković Mrđa, Milan Popović, Marina Kotevski Mandić i Ena Popov.
SVETLANA CECA RAŽNATOVIĆ:
Verni ste profesiji
ŽELIM vam još mnogo ekskluziva, pravih priča i istinitog novinarstva koje poštuje svoje čitaoce. Srećan rođendan i da trajete još dugo - verni novinarskoj profesiji i da nikada ne izneverite poverenje čitalaca.
VIOLETA VIKI MILjKOVIĆ:
Izuzetna saradnja
ČITAM „Večernje novosti“ i imam izuzetnu saradnju sa vama. Drago mi je što uvek posvetite pažnju muzici. Želim vam srećan rođendan i profesionalan odnos prema sagovornicima kakav ste i do sada imali.
SNEŽANA ĐURIŠIĆ:
Pamtim vas od detinjstva
DANAS je vaš divan dan, redakcija ste kakvu pamtim još od detinjstva i sa vama lepo i uspešno sarađujem svih ovih godina. Želim vam srećan 72. rođendan, da doživite još mnogo takvih. Od srca iskrene čestitke i ostanite isti.
ŽELjKO SAMARDžIĆ:
Prijatelji, uzdravlje!
DRAGI moji prijatelji, pozdravljam sve zaposlene u „Večernjim novostima“. Česititam vam od srca 72. rođendan. Živeli i uzdravlje!
ANA BEKUTA:
Da trajete još dugo...
KOMPANIJI „Novosti“ čestitam 72. rođendan sa željom da trajete bar još toliko. Sve najlepše!
ILDA ŠAULIĆ:
Ostanite najbolji
KAKO to zvuči impoznatno, 72 godine. Srećan vam rođendan, želim vam da budete još uspešniji i čitaniji, ako je to ikako moguće, jer ste najbolji. „Novosti“, volim vas!
DRAGANA MIRKOVIĆ:
Simbol za poverenje
„VEČERNjE novosti" se redovno čitaju u mojoj kući. Vi ste jedan od glavnih izvora informisanja. A, na saradnju sa „Novostima“ tokom sve četiri decenije mog rada nikada nije pala ni senka. Zahvalna sam vam na objektivnosti i profesionalizmu. Mislim da ste vi ne samo kod mene, već svuda, simbol za poverenje i baš to je nešto što vam želim da ne izgubite u decenijama koje dolaze.
ANĐELA ĐURAŠKOVIĆ MRĐA:
Kvalitet i poverenje
TRAJANjE je pokazatelj uspeha, kvaliteta i poverenja koje čitaoci imaju u „Večernje novosti“. Povodom 72. rođendana želim da trajete još mnogo decenija i ostanete list kome se veruje.
MILAN POPOVIĆ:
Plemeniti vaš simbol
ZA mene će akcija u kojoj se nagrađuje najplemenitiji podvig godine biti i ostati simbol vaše kuće. Srećan rođendan!
MARINA KOTEVSKI MANDIĆ:
Sećanje na detinjstvo
SEĆAM se kako je moj deda Aca svakodnevno iz jutarnje šetnje i kupovine dolazio sa „Večernjim novostima“ u ruci. Od tada, volim i čitam novine koje me sećaju na detinjstvo i u kojima sam i sama imala čast da se nađem. Srećan rođendan!
ENA POPOV:
Tradicija kao inspiracija
ČESTITAM „Večernjim novostima“ na više od šest decenija izuzetnog novinarstva. Neka vaša tradicija kvalitetnog izveštavanja nastavi da inspiriše i izaziva pažnju kako starih, tako i novih generacija čitalaca.
