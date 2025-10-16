UVEK ISPRED SVIH: Ovako su poznate ličnosti čestitale 72. rođendan "Večernjim novostima" (FOTO)

"VEČERNjE novosti" danas slave 72. rođendan.

Foto: Novosti/Igor Marinković/Nikola Skenderija/Vojislav Danilov/Milena Anđela/Privatna arhiva/Aleksandar Obradinović/ATA Images

Večernjak čiji su iznedrili burni događaji u jeku "Tršćanske krize", "načinje" osmu deceniju iako je tada malo ko mogao da pretpostavi da će 16. oktobar 1953. postati važan datum u istoriji srpskog i jugoslovenskog novinarstva, da će moto "brzo, kratko, jasno" još brže osvajati poverenje čitalaca.

Osmu deceniju postojanja i najlepše čestitke za 72. rođendan "Večernjih novosti", poželele su naše najveće i najpopularnije poznate ličnosti: Svetlana Ceca Ražnatović, Violeta Viki Miljković, Snežana Đurišić, Željko Samardžić, Ana Bekuta, Ilda Šaulić, Dragana Mirković, Anđela Đurašković Mrđa, Milan Popović, Marina Kotevski Mandić i Ena Popov.

Foto: Novosti/Igor Marinković/Nikola Skenderija/Vojislav Danilov/Milena Anđela/Privatna arhiva/Aleksandar Obradinović/ATA Images

* * * * * * * *

SVETLANA CECA RAŽNATOVIĆ:

Verni ste profesiji

ŽELIM vam još mnogo ekskluziva, pravih priča i istinitog novinarstva koje poštuje svoje čitaoce. Srećan rođendan i da trajete još dugo - verni novinarskoj profesiji i da nikada ne izneverite poverenje čitalaca.

* * * * * * * *

VIOLETA VIKI MILjKOVIĆ:

Izuzetna saradnja

ČITAM „Večernje novosti“ i imam izuzetnu saradnju sa vama. Drago mi je što uvek posvetite pažnju muzici. Želim vam srećan rođendan i profesionalan odnos prema sagovornicima kakav ste i do sada imali.

* * * * * * * *

SNEŽANA ĐURIŠIĆ:

Pamtim vas od detinjstva

DANAS je vaš divan dan, redakcija ste kakvu pamtim još od detinjstva i sa vama lepo i uspešno sarađujem svih ovih godina. Želim vam srećan 72. rođendan, da doživite još mnogo takvih. Od srca iskrene čestitke i ostanite isti.

* * * * * * * *

ŽELjKO SAMARDžIĆ:

Prijatelji, uzdravlje!

DRAGI moji prijatelji, pozdravljam sve zaposlene u „Večernjim novostima“. Česititam vam od srca 72. rođendan. Živeli i uzdravlje!

* * * * * * * *

ANA BEKUTA:

Da trajete još dugo...

KOMPANIJI „Novosti“ čestitam 72. rođendan sa željom da trajete bar još toliko. Sve najlepše!

* * * * * * * *

ILDA ŠAULIĆ:

Ostanite najbolji

KAKO to zvuči impoznatno, 72 godine. Srećan vam rođendan, želim vam da budete još uspešniji i čitaniji, ako je to ikako moguće, jer ste najbolji. „Novosti“, volim vas!

* * * * * * * *

DRAGANA MIRKOVIĆ:

Simbol za poverenje

„VEČERNjE novosti" se redovno čitaju u mojoj kući. Vi ste jedan od glavnih izvora informisanja. A, na saradnju sa „Novostima“ tokom sve četiri decenije mog rada nikada nije pala ni senka. Zahvalna sam vam na objektivnosti i profesionalizmu. Mislim da ste vi ne samo kod mene, već svuda, simbol za poverenje i baš to je nešto što vam želim da ne izgubite u decenijama koje dolaze.

* * * * * * * *

ANĐELA ĐURAŠKOVIĆ MRĐA:

Kvalitet i poverenje

TRAJANjE je pokazatelj uspeha, kvaliteta i poverenja koje čitaoci imaju u „Večernje novosti“. Povodom 72. rođendana želim da trajete još mnogo decenija i ostanete list kome se veruje.

* * * * * * * *

MILAN POPOVIĆ:

Plemeniti vaš simbol

ZA mene će akcija u kojoj se nagrađuje najplemenitiji podvig godine biti i ostati simbol vaše kuće. Srećan rođendan!

* * * * * * * *

MARINA KOTEVSKI MANDIĆ:

Sećanje na detinjstvo

SEĆAM se kako je moj deda Aca svakodnevno iz jutarnje šetnje i kupovine dolazio sa „Večernjim novostima“ u ruci. Od tada, volim i čitam novine koje me sećaju na detinjstvo i u kojima sam i sama imala čast da se nađem. Srećan rođendan!

* * * * * * * *

ENA POPOV:

Tradicija kao inspiracija

ČESTITAM „Večernjim novostima“ na više od šest decenija izuzetnog novinarstva. Neka vaša tradicija kvalitetnog izveštavanja nastavi da inspiriše i izaziva pažnju kako starih, tako i novih generacija čitalaca.

* * * * * * * *

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć