PIJEM I UVEK SAM U PRAVU: Katarina Grujić iznenadila sve na svadbi Uroša Živkovića (FOTO)

Dušan Cakić

13. 10. 2025. u 21:22

SVADBA pevača Uroša Živkovića uveliko je počela, a njegova koleginica Katarina Grujić je pred kamerama govorila o gala veselju i privatnom životu.

Foto: Novosti

- Slavim ljubav između Uroša i Jovane. Bakšiš koji dobijem na privatnim slavljima, uvek dajem bendu i orkestru. Dok smo mi ovde ćerku Katju čuva dadilja. Marko je došao kolima, on ne pije, a ja ću da popijem, moj brat Uroš se jednom ženi, kako je on kod mene, tako ću i ja kod njega. Alkohol me udara na smeh, tu svi večeras svi moji dragi ljudi. Ja znam da se kontrolišem, nikada nisam došla u stanje da ne znam za sebe, da neko mora da me nosi, gluposti sam pravila trezna - rekla je Katarina Grujić, pa otkrila kako odrava vitku liniju:

Foto: Novosti

Treniram tri puta nedeljno, plus nastupi, jurnjava i ishrana" - rekla je pevačica, pa otkirla kako rešava problem sa suprugom:

- Mi nemamo problema, Marko ne voli da se svađa, pogotovo ne sa mnom, jer sam ja uvek u pravu - rekla je pevačica.

