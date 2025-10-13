PIJEM I UVEK SAM U PRAVU: Katarina Grujić iznenadila sve na svadbi Uroša Živkovića (FOTO)
SVADBA pevača Uroša Živkovića uveliko je počela, a njegova koleginica Katarina Grujić je pred kamerama govorila o gala veselju i privatnom životu.
- Slavim ljubav između Uroša i Jovane. Bakšiš koji dobijem na privatnim slavljima, uvek dajem bendu i orkestru. Dok smo mi ovde ćerku Katju čuva dadilja. Marko je došao kolima, on ne pije, a ja ću da popijem, moj brat Uroš se jednom ženi, kako je on kod mene, tako ću i ja kod njega. Alkohol me udara na smeh, tu svi večeras svi moji dragi ljudi. Ja znam da se kontrolišem, nikada nisam došla u stanje da ne znam za sebe, da neko mora da me nosi, gluposti sam pravila trezna - rekla je Katarina Grujić, pa otkrila kako odrava vitku liniju:
Treniram tri puta nedeljno, plus nastupi, jurnjava i ishrana" - rekla je pevačica, pa otkirla kako rešava problem sa suprugom:
- Mi nemamo problema, Marko ne voli da se svađa, pogotovo ne sa mnom, jer sam ja uvek u pravu - rekla je pevačica.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)